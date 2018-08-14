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Гроші МВФ для України: кредит останньої надії

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Звістку про приїзд місії МВФ до Києва у вересні експерти оцінюють як добрий знак. В України з'явився шанс вже у жовтні отримати довгоочікуваний транш. Щоправда, уряду все ще потрібно виконати для цього низку вимог.На цю звістку в Києві чекали давно: до України з 6 по 19 вересня їде місія МВФ. Обговорюватимуть, зокрема, фінансову допомогу, йдеться у прес-релізі фонду. Ціна питання - майже два мільярди доларів, без яких Україна навряд чи зможе самостійно розрахуватися за старими боргами: нинішня програма співпраці Києва з МВФ, за якою Україна отримала поки що 8 мільярдів, завершується навесні 2019 року.

Політична воля на тлі безгрошів'я

Перемови з Фондом про черговий кредитний транш тривають понад рік. Поки безрезультатно. Серед останніх ключових вимог до України - поправки до закону про антикорупційний суд, дотримання граничного дефіциту держбюджету, а також підвищення ціни на газ. Першу умову Фонду - щодо вдосконалення антикорупційного законодавства - Київ виконав ще у липні. Що стосується двох інших - ціни на газ і бюджету, - місія має обговорити їх у Києві.

За даними інформагенції "Інтерфакс-Україна", український уряд запропонував МВФ загалом не менше восьми варіантів формули ціни на газ, наполягаючи на поетапному підвищенні тарифів. Фонд ці пропозиції відкинув: влада в Києві вже обіцяла заради грошей МВФ збільшити ціни на газ для населення, однак обіцянку так і не виконала.

Цього разу, вважає виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський, чиновники, найімовірніше, розробили компромісний з точки зору кредиторів сценарій. "Якби питання щодо цін на газ було вирішено ще в липні, то, фактично, потрібен був би лише лист від президента України до МВФ, що він підтримує поправки до антикорупційного законодавства і обіцяє, що його буде підписано. Тобто до серпня місія могла встигнути приїхати до України та обговорити подальшу співпрацю", - пояснює експерт. За оптимістичного прогнозу, якщо Україна вже у вересні домовиться з Фондом, отримає гроші не раніше жовтня.

У боргах як у шовках

Гроші МВФ Україні потрібні якнайшвидше й передусім для розрахунків за старими кредитами: у 2019-2020 роках обсяги погашень лише за державним боргом складуть близько 14 мільярдів доларів, нагадує головний економіст "Альфа-Банку Україна" Олексій Блінов. А якщо додати ще борги компаній, уточнює експерт , "сума буде співставною з обсягом золотовалютних резервів - 18 мільярдів доларів". І враховуючи, що 2019 року в Україні заплановані президентські вибори, сподіватися на суттєвий приплив інвестицій не варто, пояснює Блінов.

Компенсувати цю суму на продажу ОВДП (облігацій внутрішньої державної позики - Ред.) - для України не вихід, веде далі експерт. Адже по-перше, ці позики - короткострокові й для рефінансування держборгу не підходять. А по-друге, "основними покупцями внутрішніх ОВДП є державні банки, у яких також в 2019 році настануть терміни погашення власних зовнішніх позик, тобто їм самим знадобиться валюта", підсумовує Блінов.

Дешеві зовнішні ресурси, як-от, приміром, кредит Світового банку на 800 мільйонів доларів або мільярд євро від Євросоюзу, прив'язані до співпраці з МВФ і здійснення реформ. Тому в уряду є два варіанти - домовлятися з Фондом або тиснути на Нацбанк, щоби той продавав валюту, говорить Вишлінський. "Але НБУ просто може не дати грошей, і уряд не зможе виконати своїх зобов'язань перед тим самим МВФ. Це як борг перед кредитором останньої надії, який не погашається й означає, що в країні все вже зовсім погано", пояснює експерт. Такий варіант він вважає найпесимістичнішим.

Місія: звести баланс

Ще одне питання, щодо якого Київ і МВФ мають знайти спільну мову, - держбюджет. МВФ наполегливо вимагає від України як складення збалансованого кошторису, так і контролю за виконанням. Приміром, цьогоріч недовиконується план за надходженням деяких податків, що може викликати чимало запитань у кредиторів, пояснює Олександра Бетлій, провідна наукова співробітниця Інституту економічних досліджень і політичних консультацій.

Візит місії МВФ заплановано на початок бюджетного процесу, нагадує експертка - саме у вересні уряд зобов’язаний подати до Верховної Ради проект кошторису на наступний рік. "Одним з питань може бути податок на виведений капітал. Зараз проект бюджету не передбачає запровадження цього податку, але якщо парламент ухвалить відповідний закон, треба буде вносити зміни в проект бюджету на 2019 рік", - веде далі Бетлій.

Експертка нагадує і про плани уряду запровадити з нового року монетизацію пільг: наразі невідомо, чи це буде зроблено в повному обсязі, однак щоби система запрацювала, в бюджеті має вистачити коштів на компенсації, "щоби населення могло вчасно розрахуватися за свої послуги, які воно споживає", підсумовує Бетлій.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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