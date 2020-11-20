В "Слузі народу" пояснили, чому гроші з COVID-фонду витрачають на будівництво доріг

Кошти, які виділяються із ковід-фонду на ремонти доріг – це фактично боротьба з наслідками економічної кризи, оскільки сама коронакриза – це не лише пандемія.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказала заступниця голови фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук. За її словами, в той же час бюджетний комітет постійно розподіляє додаткові кошти в тому числі і на медичну сферу, зокрема і на розводку кисню по лікарням.

"Ремонт доріг – це фактично боротьба з наслідками економічної кризи, оскільки сама коронакриза – це не лише пандемія як така. Це і економічна криза в тому числі: падіння економіки, втрата робочих місць. Щоб "вилікувати" її, потрібно вкладати гроші в інфраструктуру, мультиплікатор для економіки", – відзначила Кравчук.

За її словами, у питанні з розведенням кисню по лікарням і загалом у боротьбі з епідемією коронавірусу в Україні, не варто вдаватися до підміни понять, бо робота йде, кошти виділяються. Мовляв, краще подати запити в державні адміністрації, бо вони розпорядники коштів, які йдуть їм на місця і далі цю субвенцію вони передають у місцеві лікарні.

"Це не правда, що не проводять кисень. Я була у Чорткові (містечко на Тернопільщині. – ред), звідки родом, і там якраз встановили бочку, виділили нове приміщення, колишній дитячий садок, під ще одне відділення лікарні. Це до того, щоб не було підміни понять", – зазначила політикиня.

Вона також нагадала заяву президента України Володимира Зеленського про те, що кошти від виграшу в Стокгольмському арбітражі підуть на інфраструктурні проекти і дороги.

"Велике будівництво" – це не лише дороги. Це ще 700 об’єктів по всій Україні: школи, дитячі садки і приймальні відділення лікарень. 210 приймальних відділень. Їх почали трохи пізніше ремонтувати, ніж школи і дитячі садки, але роботи йдуть", – підсумувала вона.

Про те, чому влада витрачає гроші з COVID-фонду на будівництво доріг, коли від вірусу вмирають сотні українців кожен день, незабаром читайте на OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами одеської волонтерки Катерини Ножевнікової, протягом останніх п'яти днів у лікарні Одеси не беруть людей із коронавірусом, у яких сатурація на рівні вище ніж 80%.