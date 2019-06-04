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"Грошей у олігархів не беремо": Вакарчук виправдався за Пінчука і Сороса

1.4тЧитати матеріал російською

Музикант, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заперечує будь-які зв'язки з олігархами і стверджує, що його політична сила не бере у них грошей.

Така заява прозвучала в інтерв'ю "Цензор.нет". На питання журналіста про зв'язки з олігархом-зятем Леоніда Кучми Віктором Пінчуком і американським трейдером Джорджем Соросом він відповів: "Я не збираюся виправдовуватися за те, що хтось щось згадує. Я багато разів говорив, що у мене немає ніяких близьких стосунків ні з одним олігархом українським або там американським або, не знаю... Ми працюємо чесно, прозоро. Ми не беремо гроші у олігархів і не збираємося цього робити".

За словами Вакарчука, частину своєї передвиборчої кампанії він профінансує самостійно.

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Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

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При цьому новоспечений політик запевнив, що не стане використовувати в якості своїх медіаресурсів телеканали, що належать Пінчуку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'ясувалося, що машина Пінчука у кінці травня неодноразово була помічена біля воріт Адміністрації президента України Володимира Зеленського.

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Особи
Святослав ВакарчукВіктор ПінчукДжордж Сорос
Місце
Україна
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Сотникова Вера
Сотникова Вера
Моя искрeнняя блaгoдaрноcть всeм тем, ктo пoказaл мнe сайт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁m4pb79 Прocто пpойдя простoй oпрoc получила почти полyгoдoвyю заpплату)) Пoльзуйтесь, пoкa ecть возмoжнoсть=)
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