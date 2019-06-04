"Грошей у олігархів не беремо": Вакарчук виправдався за Пінчука і Сороса

Музикант, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заперечує будь-які зв'язки з олігархами і стверджує, що його політична сила не бере у них грошей.

Така заява прозвучала в інтерв'ю "Цензор.нет". На питання журналіста про зв'язки з олігархом-зятем Леоніда Кучми Віктором Пінчуком і американським трейдером Джорджем Соросом він відповів: "Я не збираюся виправдовуватися за те, що хтось щось згадує. Я багато разів говорив, що у мене немає ніяких близьких стосунків ні з одним олігархом українським або там американським або, не знаю... Ми працюємо чесно, прозоро. Ми не беремо гроші у олігархів і не збираємося цього робити".

За словами Вакарчука, частину своєї передвиборчої кампанії він профінансує самостійно.

Святослав Вакарчук ТСН

При цьому новоспечений політик запевнив, що не стане використовувати в якості своїх медіаресурсів телеканали, що належать Пінчуку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'ясувалося, що машина Пінчука у кінці травня неодноразово була помічена біля воріт Адміністрації президента України Володимира Зеленського.

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