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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Грошей немає, але мандат хоче: Савченко сказала, як спробує "прослизнути" в Раду

1.1тЧитати матеріал російською

Народний депутат Надія Савченко має намір балотуватися до Верховної Ради на дострокових виборах по можоритарному округу.

У Facebook Савченко розповіла, що її "Суспільно-політична платформа", згідно з Законом "Про політичні партії в Україні", не змогла зібрати необхідних для участі в виборах 4 млн 173 тис. грн. Проте, нардеп представила свій список:

1. Голова партії – Надія Савченко – Донецька область, округ № 51

2. Заступник голови партії Тетяна Проторченко – Донецька область, округ № 52

3. Керівник виборчого штабу Віра Савченко – Донецька область – округ № 45

4. Голова Зеленоярської сільської ради Нікольського району Донецької області Микола Юзвінкевич – Донецька область, округ № 60

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5. Депутат Пісківської селищної ради об’єднаної територіальної громади Бородянського району Київської області Юлія Соловйова – Київська область, округ № 96

6. Голова Всеукраїнського громадського об’єднання "Протидія торгівлі людьми" Віра Володій – Черкаська область, округ № 196

7. Директор ПП "Редакція газети "Київські ярмарки" Віталій Архіпов – Київська область, округ № 90

Команда Савченко

Команда Савченко

facebook.com/Savchenko.Nadiia

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Савченко заявила, що готова при президенті України Володимиру Зеленському очолити одне з міністерств.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Надія Савченко
Місце
Україна
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общественный строй называется "деньгократия"если правильно,а называют законспирировано "демократия",вот так .
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