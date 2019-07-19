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Громадянська війна? На Донбасі знайдені докази присутності Росії. Фото

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Українські бійці знайшли черговий доказ військової присутності РФ на Донбасі.

На одній з дільниць передової вони зібрали цілий арсенал боєприпасів з російським маркуванням. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Серед знайденої зброї: надлегкі кулі, які змінюють траєкторію польоту на непередбачувану і, при мізерній відстані до передових укріплень окупантів, зупинятися надовго на одному, навіть добре облаштованому місці – небезпечно.

"Що таке 300 метрів? З позицій ворога може раптово спрацювати навіть танк", – сказав один з бійців.

На Донбасі знайдені докази присутності Росії

На Донбасі знайдені докази присутності Росії

Кадр з сюжету

Українські військові заявили, що вони постійно наштовхуються на провіант, екіпіровку, бронежилети і боєприпаси, вироблені в РФ.

"Це ПОМ 2 називається", – продемонстрував військовий знахідку – знешкоджену протипіхотну уламкову міну з маркуванням.

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Військові кажуть, що такими забороненими міжнародними конвенціями мінами густо "засіяно" все навколо.

"Розтяжка! І вона дуже ніжна: легкий дотик – і вона відразу спрацьовує. Пасток дуже багато", сказав морський піхотинець з позивним "Труба".

На Донбасі знайдені докази присутності Росії

На Донбасі знайдені докази присутності Росії

Кадр з сюжету

На Донбасі знайдені докази присутності Росії

На Донбасі знайдені докази присутності Росії

Кадр з сюжету

На Донбасі знайдені докази присутності Росії

На Донбасі знайдені докази присутності Росії

Кадр з сюжету

На Донбасі знайдені докази присутності Росії

На Донбасі знайдені докази присутності Росії

Кадр з сюжету

На Донбасі знайдені докази присутності Росії

На Донбасі знайдені докази присутності Росії

Кадр з сюжету

На Донбасі знайдені докази присутності Росії

На Донбасі знайдені докази присутності Росії

Кадр з сюжету

На Донбасі знайдені докази присутності Росії

На Донбасі знайдені докази присутності Росії

Кадр з сюжету

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гвоздик шокував визнанням про війну на Донбасі. Він упевнений, що війну могла розв'язати і Україна.

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Місце
Україна Донецьк
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
С-400 Случайно не шали
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