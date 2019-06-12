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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

"Громадянська позиція" першою подала документи до ЦВК

1.8тЧитати матеріал російською

Партія "Громадянська позиція" першою з усіх політичних сил подала документи до Центральної виборчої комісії для участі у виборах до Верховної Ради.

У понеділок, 10 червня, вона провела з'їзд і одразу опублікувала весь список кандидатів на дострокові вибори до парламенту. Про це написав лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко на своїй сторінці у Facebook.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Facebook Анатолія Гриценка

"У понеділок ми о 13:00 завершили з'їзд, а вже о 14:00 одразу передали журналістам повний перелік наших кандидатів, і за списком, і мажоритарників. Хтось показав тільки першу п'ятірку або десятку, продовжує торги зі спонсорами, приховує повні списки, затягує час. Ми йдемо до людей і готові працювати з першого дня", — зазначив Гриценко.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гриценко представив команду, з якою піде на позачергові парламентські вибори в Україні 21 липня. Список очолив сам Гриценко, далі у топ-5 розмістилися лідер партії "Народний контроль" Дмитро Добродомов, лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, лідер Європейської партії України Микола Катеринчук, адвокат і громадський діяч Марина Соловйова.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Анатолій Гриценко
Місце
Україна
Теги
ЦВКГромадянська позиція
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