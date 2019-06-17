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Вибори до Верховної Ради України 2019

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"Громадянська позиція" – перша партія, яку зареєструвала ЦВК на вибори в ВР

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Партія "Громадянська позиція" стала першою політичною силою, яку зареєструвала ЦВК на позачергові вибори до Верховної Ради.

На засідання 17 червня Центральна виборча комісія зареєструвала 164 кандидатів у народні депутати від "Громадянської позиції". Про це повідомила прес-служба ЦВК в Facebook.

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"Також комісія зареєструвала 97 кандидатів в народні депутати України, які балотуються в ОВО в порядку самовисування", – йдеться в повідомленні.

"Громадянська позиція" – перша партія, яку зареєструвала ЦВК на вибори в ВР

BBC

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Вінниці поліцейські жорстоко побили активіста "Громадянської позиції" Гриценко.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Анатолій Гриценко
Місце
Україна
Тег
Громадянська позиція
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Сазанова Алиса
Сазанова Алиса
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