"Громадянська позиція" не дозволить скасувати мораторій на вивіз лісу-кругляка – Гриценко

Скасування мораторію на вивіз лісу-кругляка суперечить національним інтересам України.

Про це заявив лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко під час зустрічі з представниками екозахисних громадських організацій, повідомляють на сторінці політсили у Facebook.

"У нас багато договорів з ЄС. Зокрема, це запровадження екологічних стандартів Євросоюзу. Це добре. Але не всі договори відповідають інтересам України. Наприклад, Австрія хоче, аби Україна скасувала мораторій на вивіз українського кругляка. Ні, не дозволимо. Рубайте свій. Це знищення нашої екології", – пояснив Гриценко.

Анатолій Гриценко Facebook "Громадянської позиції"

Він додав, що саме представники команди "Громадянської позиції" стали ініціаторами запровадження мораторію на вивіз кругляка.

"Дмитро Добродомов та Микола Томенко ініціювали законопроект, який заборонив вивіз нашого лісу. І вже в перший рік мораторію деревообробна галузь в Україні показала приріст. Ми захищатимемо цей здобуток. А у наступному скликанні парламенту ми змусимо виконувати мораторій на повну. Перекриємо митницю і не дозволимо контрабанду української деревини", – констатував Гриценко.

Партія "Громадянська позиція" Facebook "Громадянської позиції"

Партія "Громадянська позиція" Facebook "Громадянської позиції"

Партія "Громадянська позиція" Facebook "Громадянської позиції"

Як повідомляв OBOZREVATEL, ліс-кругляк із України потрапив до звіту Європейської комісії щодо обмеження у торгівлі з партнерами. Зеленський ухвалив кардинальне рішення у боротьбі з вирубкою лісу.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!