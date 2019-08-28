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Гройсман заявив про відставку і записав відеозвернення

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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман оголосив про відставку перед першим засіданням Верховної Ради, на якому повинні призначити нового главу уряду, і звернувся до свого наступника.

Відповідне відеозвернення опублікував він у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Уже зовсім скоро в цей кабінет зайде новий прем'єр, на плечі якого ляже величезна відповідальність – вирішувати, як продовжувати будувати і розвивати країну. Зі свого досвіду розумію, як це непростоухвалювати рішення, від яких залежить життя мільйонів людей", – сказав політик.

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Гройсман заявив про відставку і записав відеозвернення

Гройсман заявив про відставку і записав відеозвернення

Скріншот з відео

Він побажав своєму наступнику сили, терпіння і удачі. "І головне – успіху. Адже саме від успіху його роботи і роботи нового уряду буде залежати багато в чому успіх України і нормальне життя кожного українця. Особисто для мене – це завжди було пріоритетом номер один", – зазначив він.

Гройсман заявив, що новий уряд буде приймати "стабільну країну, яка розвивається".

"Все, що зроблено на сьогоднішній деньце результат роботи і зусиль багатьох-багатьох людей, кожного з вас. І я вдячний всім за нашу спільну небайдужість, спільну роботу, за підтримку і критику, а також за вашу довіру", – зазначив прем'єр .

Він пообіцяв в майбутньому працювати над децентралізацією в Україні. "Саме ця реформа вже дала можливість змінити життя в багатьох громадах країни. Але в майбутньому важливо не зупинятися, не забувати про людей, які живуть в своїх селищах і містах. Які хочуть мати достатні повноваження і фінансові ресурси. Ми і надалі будемо це забезпечувати", – запевнив прем'єр.

"Моє служіння Україні не закінчується сьогодні. Я буду продовжувати піклуватися про успіх нашої великої держави і візьму на себе ту роль, яка буде потрібна, щоб допомогти Україні реалізувати в повній мірі свій потенціал", – підсумував Гройсман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заяву Гройсмана про відставку було зареєстровано у Верховній Раді 23 травня, однак парламент відмовився підтримати його відхід.

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Особа
Володимир Гройсман
Місце
Україна
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Он не первый и не последний,там очередь на столетия.
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