Гройсман заявив про проблеми зі здоров'ям у Савченко

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що підготовка позафракційним нардепом Надією Савченко теракту у Верховній Раді, у чому її підозрює Генпрокуратура, пов'язана з психічними проблемами народного депутата.

Про це Гройсман сказав у ефірі "Радио НВ", зазначивши, що вірить у можливий зв'язок Савченко з Володимиром Рубаном, якого затримали з цілим арсеналом зброї.

"Я не бачив матеріали. Те, що я чув, я в це вірю. Я в це вірю, і я думаю, що це проблема психічного здоров'я", - заявив прем'єр.

Відзначимо, нещодавно Надія Савченко закликала українців і військових до держперевороту.

Як раніше повідомляв "Обозреватель" Савченко виключили з комітету з національної безпеки та оборони України, також генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про позбавлення Савченко недоторканності, про її затримання та арешт.