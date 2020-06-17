Гройсман запропонував декларувати громадянство: за брехню суворо каратимуть

Колишній прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що українські посадовці, які мають стосунок до управлінських процесів у державі, повинні декларувати не лише статки, а й громадянство.

В ефірі каналу "24 Україна" Гройсман запропонував ухвалити відповідний законопроєкт. Він нагадав, що, вступаючи на посаду, кожен управлінець складає присягу служіння Україні.

"І якщо є інше громадянство, постає питання: а чиїх інтересів дотримуватиметься чиновник? Своєї держави чи іншої? Людина, яка працює на рідну державу, не може мати громадянство інших країн", – наголосив Гройсман.

Політик заявив, що наполягатиме на ухваленні закону про кримінальну відповідальність за неправдиві дані про громадянство. Оскільки чиновники, на його переконання, повинні працювати в інтересах України, а не інших держав.

Гройсман підкреслив, що питання декларування громадянства з боку чиновників відтепер є не просто ідеєю або пропозицією до дискусії. Усі, хто проти цієї ідеї, – мають вийти і сказати, чому проти.

"Я звертатимусь до президента, парламенту, уряду як до суб’єктів законодавчої ініціативи, ухвалити такий закон. Це правильний крок щодо ставлення до людей. Я особисто пишаюся своїм українським громадянством", – сказав колишній прем'єр.

Він додав, що свого часу на посаді голови уряду активно впроваджував систему електронного декларування. Відтак чиновники перестали приховувати своє майно.

"Чому ж чиновники сьогодні мають приховувати громадянство? Люди повинні знати й розуміти, кого вони обирають і кого призначають на ті чи інші посади. Це дасть можливість усім бути відкритими", – наголосив Гройсман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на референдум серед перших можуть винести законопроєкт про подвійне громадянство.