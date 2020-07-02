Гройсман вказав на аморальність заяв Третьякової про дітей "низької якості"
Експрем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що висловлювання народної депутатки партії "Слуга народу" Галини Третьякової про дітей "низької якості" є неприпустимими.
Таку думку він висловив у ефірі телеканалу "Україна 24". За його словами, у нардепки "немає совісті і розуміння цінностей".
"Я поставив собі одне питання: що в голові цієї людини (Третьякової – ред.). Мені здається, що там немає ні моралі, ні совісті, ні взагалі розуміння цінностей. Українські діти, які б вони не були, в заможних родинах, менш заможних – це найвища наша цінність, яка є в державі", – зазначив експрем’єр.
На переконання Гройсмана, заява Третьякової – це фашистська ідеологія. Держава, за його словами, має навпаки – допомагати дітям, розвивати їх і робити успішними.
"І коли хтось заявляє, а особливо голова комітету з соціальної політики, що треба стерилізувати жінок, що треба переривати вагітність, так я зрозумів її слова, я вважаю, що це абсолютно аморально. Це абсолютно фашистська ідеологія, якій немає місця у нормальному суспільстві", - наголосив Гройсман.
Раніше OBOZREVATEL писав:
У мережі спливло скандальне відео голови комітету ВР із питань соцполітики і захисту прав ветеранів Галини Третьякової, в якому вона заявила, що у людей, які заводять дітей заради соціальних виплат, вони народжуються "низької якості".
Через це постійна комісія Ради Федерації профспілок звернулася до Верховної Ради з вимогою звільнити Третьякову з посади за її "антисоціальну й антигуманну позицію".
Відомі блогери різко відреагували на заяву Третьякової. Від неї вимагали повернути депутатський мандат. Скандал прокоментували й у фракції "Слуга народу".
Пізніше Третьякова зізналася: слова про те, що в маргінальних прошарках населення народжуються діти "низької якості", обрані невдало.
30 червня Галина Третьякова заявила, що не складе депутатський мандат.