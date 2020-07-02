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Гройсман вказав на аморальність заяв Третьякової про дітей "низької якості"

Гліб Іванов
Політика
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Гройсман вказав на аморальність заяв Третьякової про дітей 'низької якості'

Гройсман вказав на аморальність заяв Третьякової про дітей "низької якості".

Експрем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що висловлювання народної депутатки партії "Слуга народу" Галини Третьякової про дітей "низької якості" є неприпустимими.

Таку думку він висловив у ефірі телеканалу "Україна 24". За його словами, у нардепки "немає совісті і розуміння цінностей".

"Я поставив собі одне питання: що в голові цієї людини (Третьякової – ред.). Мені здається, що там немає ні моралі, ні совісті, ні взагалі розуміння цінностей. Українські діти, які б вони не були, в заможних родинах, менш заможних – це найвища наша цінність, яка є в державі", – зазначив експрем’єр.

На переконання Гройсмана, заява Третьякової – це фашистська ідеологія. Держава, за його словами, має навпаки – допомагати дітям, розвивати їх і робити успішними.

"І коли хтось заявляє, а особливо голова комітету з соціальної політики, що треба стерилізувати жінок, що треба переривати вагітність, так я зрозумів її слова, я вважаю, що це абсолютно аморально. Це абсолютно фашистська ідеологія, якій немає місця у нормальному суспільстві", - наголосив Гройсман.

Раніше OBOZREVATEL писав:

УкраїнаГалина ТретьяковаВолодимир Гройсман
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