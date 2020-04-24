Гройсман виступив із гучним закликом до влади через коронавірус

Дарина Дурова Політика 22:54, 24.04.2020 Оновлено: 23:09, 24.04.2020

Колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що владі України в ситуації пандемії коронавірусу COVID-19 необхідно скласти план для економіки на найближчі три роки.

План виходу країни з карантину та кризи повинен охоплювати мінімум 18 місяців. Про це політик сказав у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 24 квітня. Трансляція програми велася в мережі (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Володимир Гройсман
Скрін відео

Серед ключових аспектів Гройсман назвав медицину, підтримку бізнесу і соціального аспекту – безробітних і пенсіонерів.

На думку Гройсмана, реформи децентралізації, освіти, інфраструктури та медицини потрібно продовжувати.

Пропонуємо подивитися трансляцію ефіру:

Як писав OBOZREVATEL, якщо перед завершенням карантину в Україні не організувати масове тестування на COVID-19, може статися катастрофічний стрибок захворюваності, вважає експерт інституту GROWFORD Олексій Кущ.

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