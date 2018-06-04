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Гройсман скликав термінову нараду Кабміну

24.8тЧитати новину російською

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман скликав термінову нараду в Кабінеті міністрів.

Про це повідомив віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко під час погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту, передає УНІАН.

Зазначається, що після виступу він попросив дозволу залишити засідання ради, оскільки мав "відбути на термінову нараду КМУ, яка розпочалася о 12:00, де будуть обговорюватися, зокрема, і всі останні резонансні події; потрібно обговорити і прийняти необхідні рішення ".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гройсман заявив про свою можливу відставку в разі неприйняття Радою закону про Антикорупційний суд.

Особи
Володимир ГройсманВ'ячеслав Кириленко
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
Верховна Рада УкраїниКабінет Міністрів України
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Пелюх Світлана
Пелюх Світлана
Гройсман і його команда завели країну за критичну межу існування, тепер буде маніпулювати своєю відставкою!!! Україна буде безмежно вдячна за це рішення, тільки і Порошенка не забудьте за собою!!! Ми вже вашим стабільно жебрацьким життям ситі!!! Звільнення не за горами, адже вже немає сили більше витримувати ваші реформи на винищення українців, як нації!!!
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Гавриленко Наташа
Гавриленко Наташа
Пелюх Світлана, жебракуєш бідолашна? А работать не пробовала? Не хрен сидеть на Обозе и сопли на кулак наматывать.
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Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
Пелюх Світлана, хваит брехать. Гройсман, конечно, не святоша, но вы не городите ерунду.
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