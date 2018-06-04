Гройсман скликав термінову нараду Кабміну

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман скликав термінову нараду в Кабінеті міністрів.

Про це повідомив віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко під час погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту, передає УНІАН.

Зазначається, що після виступу він попросив дозволу залишити засідання ради, оскільки мав "відбути на термінову нараду КМУ, яка розпочалася о 12:00, де будуть обговорюватися, зокрема, і всі останні резонансні події; потрібно обговорити і прийняти необхідні рішення ".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гройсман заявив про свою можливу відставку в разі неприйняття Радою закону про Антикорупційний суд.