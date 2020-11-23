Гройсман сказав, чи погодиться на друге прем'єрство

Колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман готовий знову очолити Кабмін, коли його політсила пройде до Верховної Ради.

Як сказав він в інтерв'ю ZN.UA, прем'єрство без власної команди – "нераціональний крок".

"Але в наступному парламенті у нас буде своя професійна команда", – запевнив Гройсман.

За його словами, за три з половиною роки першого прем'єрства не було допущено глобальних прорахунків, а економіка росла.

"Ми працювали системно... Багато речей залишилися на папері. Однак те, що було неможливо в минулому, цілком можливо в майбутньому", – зазначив політик.

Він констатував, що зараз у країні розгортається глобальна криза.

"На тлі примітивних дій влади щодо боротьби з ковідом очевидний провал у фінансах, економіці, енергетиці. Додайте сюди ще конституційну кризу. Абсолютно природно в цій ситуації підставляти плече країні в тій формі, в якій це на сьогодні можливо", – додав Гройсман.

Нагадаємо, раніше Гройсман розповів в інтерв'ю OBOZREVATEL про те, що саме президент України Володимир Зеленський робить не так.