Гройсман розповів про дискредитаційну кампанію проти себе і хто міг її замовити

Протягом останніх пів року проти прем'єр-міністра України 2016-2019 рр. Володимира Гройсмана триває кампанія, направлена на його дискредитацію. Причому стоять за цим "чорним піаром" одразу декілька замовників.

Про це він сам розповів в інтерв'ю головній редакторці видання "Гордон" Олесі Бацман, зазначивши, що це може бути будь-хто із політичних сил, хто може вважати його конкурентом у передвиборчих перегонах (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Всі, для кого я можу бути небезпечним з точки зору виборчої кампанії (можуть бути замовниками – ред.). Весь спектр візьміть політичних сил. Я можу сказати, що (у мене ж немає прямих доказів, але я бачу з якого боку це йде) я думаю, що приблизно 80%. Я когось звинувачувати не хочу", – зазначив Гройсман.

Однак він висловив думку, що замовників може бути декілька і вони не працюють злагоджено.

"Я думаю, що кілька таких замовників, які, може, навіть не синхронізуються між собою, а більше цю інформацію розганяють. Я хочу сказати, щоб ось так просто оббрехати, наприклад, мене – ну це треба бути негідником і покидьком, щоб такі речі говорити. Але я вважаю що на все свій час і все стане на свої місця", – впевнений експрем'єр.

Гройсман розповів про кампанію проти себе Скриншот відео

Також він висловив вдячність українцям, за зростання рівня електоральної підтримки. Та назвав можливі причини бажання конкурентів його дискредитувати.

"Те, що відбувається в соціології зараз, те, що говорять українці, те, що я бачу – дійсно, довіра зростає, і по-перше, це для мене велика честь. Я дуже вдячний людям, за те, що вони вірять в мене. Зі свого боку, це для мене дуже велика відповідальність, і я це все розумію, усвідомлюю. Безумовно, коли люди починають до тебе добре ставитися, є маса тих, кому це не подобається, і на жаль, реалії української політики такі, що в це "болото" хочуть кинути будь-яку людину – гарна, ненегарна – в цьому ніхто не розбирається", – зазначив Гройсман.

"Якщо ти ростеш, значить, ти конкурент, значить, тебе треба максимально мочити. Я це бачу протягом довгого часу. Якісь виходять фейки, якісь звинувачення. Я можу сказати абсолютно точно, що немає нічого такого, за що мені було було б соромно. Я вважаю, що все, що сьогодні проти мене запускають, це абсолютна брехня, яка скомпільована з різних якихось елементів. Тому, я думаю, що час усе розставить на свої місця", – додав експрем'єр.

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