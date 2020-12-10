Гройсман розповів про дискредитаційну кампанію проти себе і хто міг її замовити

Протягом останніх пів року проти прем'єр-міністра України 2016-2019 рр. Володимира Гройсмана триває кампанія, направлена на його дискредитацію. Причому стоять за цим "чорним піаром" одразу декілька замовників.

Про це він сам розповів в інтерв'ю головній редакторці видання "Гордон" Олесі Бацман, зазначивши, що це може бути будь-хто із політичних сил, хто може вважати його конкурентом у передвиборчих перегонах (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Всі, для кого я можу бути небезпечним з точки зору виборчої кампанії (можуть бути замовниками – ред.). Весь спектр візьміть політичних сил. Я можу сказати, що (у мене ж немає прямих доказів, але я бачу з якого боку це йде) я думаю, що приблизно 80%. Я когось звинувачувати не хочу", – зазначив Гройсман.

Однак він висловив думку, що замовників може бути декілька і вони не працюють злагоджено.

"Я думаю, що кілька таких замовників, які, може, навіть не синхронізуються між собою, а більше цю інформацію розганяють. Я хочу сказати, щоб ось так просто оббрехати, наприклад, мене – ну це треба бути негідником і покидьком, щоб такі речі говорити. Але я вважаю що на все свій час і все стане на свої місця", – впевнений експрем'єр.

Також він висловив вдячність українцям, за зростання рівня електоральної підтримки. Та назвав можливі причини бажання конкурентів його дискредитувати.

"Те, що відбувається в соціології зараз, те, що говорять українці, те, що я бачу – дійсно, довіра зростає, і по-перше, це для мене велика честь. Я дуже вдячний людям, за те, що вони вірять в мене. Зі свого боку, це для мене дуже велика відповідальність, і я це все розумію, усвідомлюю. Безумовно, коли люди починають до тебе добре ставитися, є маса тих, кому це не подобається, і на жаль, реалії української політики такі, що в це "болото" хочуть кинути будь-яку людину – гарна, ненегарна – в цьому ніхто не розбирається", – зазначив Гройсман.

"Якщо ти ростеш, значить, ти конкурент, значить, тебе треба максимально мочити. Я це бачу протягом довгого часу. Якісь виходять фейки, якісь звинувачення. Я можу сказати абсолютно точно, що немає нічого такого, за що мені було було б соромно. Я вважаю, що все, що сьогодні проти мене запускають, це абсолютна брехня, яка скомпільована з різних якихось елементів. Тому, я думаю, що час усе розставить на свої місця", – додав експрем'єр.

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