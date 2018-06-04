Гройсман пригрозив відставкою через Антикорупційний суд

Володимир Гройсман чекає на закон зокрема через новий транш від МВФ. Без нього, каже прем'єр, Україні загрожує нестабільність.Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зранку понеділка, 4 червня, заявив, що подасть у відставку, якщо Верховна Рада не ухвалить закон про Антикорупційний суд (АКС). Відповідне голосування планується цього тижня. Створення такого суду вимагає зокрема МВФ для надання чергового траншу Києву, зазначає Reuters.

Гройсман наголосив, що без цих грошей Україні загрожує дестабілізація. "Якщо цей справедливий, незалежний суд не буде створений, я складу із себе повноваження прем'єр-міністра України й подам у відставку", - заявив він на спільному з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм брифінгу.

Нагадаємо, епопея зі створенням Антикорупційного суду в Україні триває вже два роки - з весни 2016-го. Однією з його головних функцій має стати розгляд справ щодо корупції серед високопосадовців за поданням Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Запуск суду - одна з головних вимог МВФ для надання Україні чергового траншу кредиту. До цього також закликають Євросоюз, США та Світовий банк.