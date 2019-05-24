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/Політика

Гройсман представив свою партію й оголосив назву

13.8тЧитати матеріал російською

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, який подав до Верховної Ради заяву про відставку, розповів перші подробиці про партію, з якою піде на дострокові вибори в парламент.

Заява глави уряду з'явилася на його сторінці в Twitter. Гройсман озвучив назву майбутньої політсили – "Українська стратегія".

"Я вирішив далі служити державі, тому ухвалив рішення, що буду брати участь у парламентських виборах. Я хочу створити політичну силу, яку очолю особисто", – написав він.

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Володимир Гройсман

Володимир Гройсман

Twitter Володимира Гройсмана

"Зберемо команду людей, які чітко знають, що потрібно країні", – додав Гройсман.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
позачергові вибори в Раду
Особа
Володимир Гройсман
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Ронович Рон
Ронович Рон
Если ты жидяра действительно хочешь помочь государству, то лучшее что ты можешь сделать, это сгинуть нахрен,со всем своим кодлом со страны.
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Петренко Иван
Петренко Иван
Ронович Рон, На сайте запрещены антисемитские выказывания.
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Мені здається, що він все одно залишається у пулі Порошенка. Просто диверсифікація. І добре якщо так.
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
хохложопы, и это новое лицо????? эта тварь всю свою жизнь вас обворовывал. вся семья в виннице торговала, миллионов настригла, этот за 5 лет миллиардером стало. и все мало-мало, ужас.
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2
Петренко Иван
Петренко Иван
Birxoff Oliver, Коронная фраза Медведева "ДЕРЖИТЕСЬ..."
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Петренко Иван
Петренко Иван
Birxoff Oliver, У нас хоть президенты меняются,а у вас Медведев меняет Путина и наоборот.Сколько вы будете терпеть,что вас Медведев постоянно обворовывал?
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