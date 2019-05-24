Гройсман представив свою партію й оголосив назву

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, який подав до Верховної Ради заяву про відставку, розповів перші подробиці про партію, з якою піде на дострокові вибори в парламент.

Заява глави уряду з'явилася на його сторінці в Twitter. Гройсман озвучив назву майбутньої політсили – "Українська стратегія".

"Я вирішив далі служити державі, тому ухвалив рішення, що буду брати участь у парламентських виборах. Я хочу створити політичну силу, яку очолю особисто", – написав він.

Володимир Гройсман Twitter Володимира Гройсмана

"Зберемо команду людей, які чітко знають, що потрібно країні", – додав Гройсман.

Я решил далі служити державі, тому прийнять решение, что буду брати участь у парламентських ВИБОРИ. Я хочу создать політічну силу, якові Очола особисто. Вона буде мати назви "Українська стратегія". Зберемо команду людей, Які чітко знають, что нужно стране. pic.twitter.com/jXizUuubzW - Volodymyr Groysman (@VGroysman) 24 травня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Гройсман оголосив про відставку після резонансної інавгураційної промови новообраного президента України Володимира Зеленського. Він заявив, що йому не соромно за роботу уряду, тому готовий піти достроково. За відставку Кабміну ще повинна проголосувати Верховна Рада.

Пізніше в ефірі українського ток-шоу прем'єр пояснив причину свого рішення про відставку.

Також Гройсман заявив про твердий намір брати участь у майбутніх виборах до Верховної Ради України.

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