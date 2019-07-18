Гройсман повідомив, коли можна провести нові вибори до Ради

Наступні позачергові вибори до Верховної Ради можна провести одночасно із місцевими виборами у 2020 році після реформування парламенту.

Таку думку висловив прем'єр-міністр, лідер партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Якщо ми зараз сформуємо Верховну Раду з 423 депутатів за старою системою, це означає, що ми п'ять років повинні жити в такій ситуації? Це неправильно. Тому щойно ми його (парламент) сформуємо, треба провести реформу, зняти недоторканність", – розповів він.

За словами прем'єра, треба щоб президент підписав відкриті списки, зменшити кількість депутатів, закріпити децентралізацію в Конституції і за якийсь період іти на вибори.

Водночас він наголосив, що наступні вибори необхідно проводити не влітку, а "навесні 2020 року або восени 2020 року, об'єднавши їх із місцевими виборами, щоб було дешевше".

Виборча урна РБК-Україна

На його думку, 250 депутатів парламенту – це оптимальна кількість для того, щоб було і представництво всієї України, і ефективність ухвалення необхідних рішень.

"Більше того, впровадження відкритих списків підвищить якість обрання до парламенту", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, позачергові парламентські вибори призначені на 21 липня.

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