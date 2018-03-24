Гройсман пообіцяв відремонтувати дороги за 3-5 років

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що через 3-5 років в країні будуть відновлені дороги.

Про це він розповів в ефірі одного з телеканалів, передає "Урядовий портал". Гройсман підкреслив, що велика увага буде приділена місцевим дорогам.

"У 2016 році я взяв під свою відповідальність питання доріг. Обсяги фінансування стали значно більше. Ми за 3-5 років відновимо дороги України. Вже зараз ми підвищили відповідальність підрядників - створили мобільні групи перевірки. Хто халтурив при будівництві, виправить помилки за свій рахунок. Також запроваджуємо гарантії якості на 5-10 років ", - сказав прем'єр-міністр.

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"За 5 років ми зробимо більше 50% доріг в Україні. Будуть зроблені місцеві дороги, 10 млрд гривень з Дорожнього фонду передамо на місця. У містах і громадах доріг робиться набагато більше вже зараз", - заявив Гройсман.

Як писав "Обозреватель", раніше Гройсман заявив про плани зв'язати якісними дорогами з усіма обласними центрами України.