Гройсман подав у відставку: прем'єр вперше пояснив причину

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман передасть Верховній Раді заяву про відставку в середу, 22 травня.

Про це він заявив у ефірі програми Свобода слова на ICTV і пояснив причини свого вчинку.

Гройсман додав, що сприймав обрання Зеленського як унікальну можливість ухвалити швидкі рішення. У політичній частині, каже він, треба швидко змінити виборчу частину і відкрити списки. Друге завдання — закріпити реформу децентралізації та ухвалити пакет законів.

Володимир Гройсман Свобода слова на ICTV

"Я впевнений, що під це можна знайти більшість в українському парламенті. Натомість сьогодні президент, коли вийшов на трибуну і складав присягу, сказав, що треба розпустити Верховну Раду. Це дуже популярно. І закликав уряд подати у відставку. Я прийняв для себе рішення, що подам у відставку", — зазначив Гройсман.

За його словами, Зеленський хоче отримати повноту влади в країні і взяти на себе відповідальність за виклики:

"Я розглядаю сьогоднішню ситуацію як ситуацію нових можливостей. Але за великим рахунком, рішення було зовсім іншим".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гройсман вирішив піти у відставку у відповідь на заяву президента Володимира Зеленського.

Він заявив про твердий намір брати участь у майбутніх виборах до Верховної Ради України

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