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Гройсман подав у відставку: прем'єр вперше пояснив причину

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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман передасть Верховній Раді заяву про відставку в середу, 22 травня.

Про це він заявив у ефірі програми Свобода слова на ICTV і пояснив причини свого вчинку.

Гройсман додав, що сприймав обрання Зеленського як унікальну можливість ухвалити швидкі рішення. У політичній частині, каже він, треба швидко змінити виборчу частину і відкрити списки. Друге завдання — закріпити реформу децентралізації та ухвалити пакет законів.

Володимир Гройсман

Володимир Гройсман

Свобода слова на ICTV

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"Я впевнений, що під це можна знайти більшість в українському парламенті. Натомість сьогодні президент, коли вийшов на трибуну і складав присягу, сказав, що треба розпустити Верховну Раду. Це дуже популярно. І закликав уряд подати у відставку. Я прийняв для себе рішення, що подам у відставку", — зазначив Гройсман.

За його словами, Зеленський хоче отримати повноту влади в країні і взяти на себе відповідальність за виклики:

"Я розглядаю сьогоднішню ситуацію як ситуацію нових можливостей. Але за великим рахунком, рішення було зовсім іншим".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гройсман вирішив піти у відставку у відповідь на заяву президента Володимира Зеленського.

Він заявив про твердий намір брати участь у майбутніх виборах до Верховної Ради України

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Особи
Володимир ГройсманВолодимир Зеленський
Місце
УкраїнаКиїв
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
7 О Гройсман потребовал от Зеленского представить кандидатуру нового премьера. Зеленский потребовал от Гройсмана закончить хотя бы ВУЗ, диплом которого он купил и показать хотя бы одну собачью будку, которую он построил.
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Надежда Вера
Надежда Вера
Дуже шкода.Не піти з посади після провокації зелі дало б цьому новому президенту привід казати, що міністри тримаються своїх крісел і знову збудити нацдружину і нацжінок. Таким чином шлях для СВОГО прем'єра вже готовий. Отак діє новий порядок - це, як ультиматум зі здачею аналізів: люди честі виконують забажанку хлопчика, а хлопчик і не думав виконувати обіцянки, бо йому вірять 73% ****?
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Солодкий Ігор
Солодкий Ігор
Кунецкая Раїса, ой полетить хтось скоро до ростова. дав би Бог.
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Солодкий Ігор
Солодкий Ігор
Кунецкая Раїса, точно йому вірять? чи навіть 44% - голосували не за зельку, а проти порошенка? а після трьох днів цирку на посаді - щоб 10-15% наївних ще йому вірило
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Макарский Александр
Макарский Александр
Следующий премьер будет тоже щирый украинец-цеевропеец тильки маленько картавый
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