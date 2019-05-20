Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман подає у відставку

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вирішив піти у відставку у відповідь на заяву президента Володимира Зеленського.

Це відбудеться після засідання уряду в середу, 22 травня, заявив прем'єр на брифінгу 20 травня (щоб подивитися запис трансляції, поскрольте новину вниз).

"Сьогодні президент України був приведений до присяги. Під час інавгураційної промови він сказав, що уряд має скласти свої повноваження.

Думаю, ви розумієте, що уряд складає повноваження перед новообраною Верховною Радою, а не перед новообраним президентом", – сказав Гройсман.

"Я вирішив подати у відставку одразу після проведення в середу (22 травня. – Ред.) засідання уряду", – наголосив він, додавши, що за три роки роботи уряду йому немає чого соромитися.

Володимир Гройсман Колаж

Прес-секретар Гройсмана Василь Рябчук оприлюднив відповідну заяву до Верховної Ради, написану прем'єром.

Заява Гройсмана про відставку Facebook Василя Рябчука

Згідно зі статтею 115 Конституції України, відставка прем'єр-міністра тягне за собою відставку всього складу Кабінету міністрів.

У цьому випадку парламент формує новий склад уряду в терміни і в порядку, визначені Конституцією.

Водночас прем'єр і міністри продовжують виконувати свої повноваження до початку роботи нового Кабміну.

Зазначимо, що в першому зверненні у Верховній Раді після своєї інавгурації президент України Володимир Зеленський зробив заяву про те, що неефективні урядовці можуть "звільнити місця":

"Дозвольте мені зараз процитувати американського актора, який став класним американським президентом: уряд не вирішує наших проблем, уряд і є нашою проблемою. Це просто цитата. Я не розумію, чому уряд розводить руками і каже, що нічого не може зробити. Неправда. Може. Ви можете взяти ручку та папір, і звільнити місця".

Нагадаємо: 27 лютого 2014 року Гройсман на запрошення тодішнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка зайняв пост віце-прем'єра – міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

14 квітня 2016 року Верховна Рада України проголосувала за відставку Яценюка й одночасно – за призначення Гройсмана прем'єр-міністром.

Політик неодноразово заявляв, що планує брати участь у парламентських виборах й активно збирає свою команду.

В ефірі програми "Свобода слова" Гройсман підтвердив свою участь у боротьбі за депутатський мандат. За словами прем'єра, він має на меті завершити всі розпочаті реформи.

Володимир Гройсман Радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 травня у Верховній Раді відбулася інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського.

Він став шостим главою держави після проголошення незалежності України в 1991 році.

Під час промови глава держави оголосив про розпуск Верховної Ради.

У парламенті вже заявили, що шоковані заявою президента Зеленського про розпуск і призначення дострокових виборів. Депутати мають намір оскаржити рішення про розпуск.

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