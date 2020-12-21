Гройсман назвав причину неефективної боротьби України з COVID-19

Експрем'єр Володимир Гройсман вважає, що влада України не здатна вчасно ухвалювати потрібні рішення в боротьбі з пандемією коронавірусу як у медичному, так і в економічному аспектах.

За його словами, те, що потрібно було б зробити позавчора, уряд робить післязавтра, і такий розрив негативно впливає на ситуацію в країні загалом. Такою думкою він поділився в інтерв'ю головній редакторці "Гордона" Олесі Бацман.

"Перший – це медичний аспект, що стосується лікарів, інфраструктури, наявності всього необхідного для лікування. Потрібно було більше розгортати ліжко-місць, треба було працювати на випередження. А цього не було", – заявив політик.

Він зазначив, що в економічному аспекті відбувається так само: влада не змогла ефективно підготуватися або дати можливість бізнесу вижити.

"Ми бачимо сьогодні, що приходять підприємці базового рівня, які говорять: "Так нам немає за що жити. Тобто ми не можемо працювати і у нас є проблеми". Але, на жаль, наскільки я розумію, їх мало хто чує. І це дуже сильно насторожує", – додав Гройсман.

На його думку, український уряд "припустився багатьох помилок" в економіці. Зокрема, не відкрив у достатньому обсязі безвідсоткові кредитні лінії, а також не запровадив справжні кредитні канікули. Замість цього, підкреслив політик, бізнес просто змушують "шукати гроші всюди", щоб заплатити податки, які їм, по суті, немає з чого вже платити.

"Ось цей комплекс питань – він не був вирішений. Не було чіткого плану, і про нього ніхто, на жаль, не знає. Є досить непогані, на мій погляд, ініціативи президента: коли він говорить про те, що 8 тис. сьогодні дати і так далі. Але уряд мав запропонувати президенту більш ефективні механізми, і заздалегідь", – підсумував Гройсман.

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