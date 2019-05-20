Гройсман іде у відставку: опубліковано документ

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, який вирішив піти у відставку, вже написав відповідну заяву до Верховної Ради.

Документ оприлюднив у Facebook його прес-секретар Василь Рябчук. "Відповідно до частини 2 статті 115 Конституції України прошу прийняти мою відставку з посади прем'єр-міністра", – йдеться в заяві.

Відзначимо, про своє рішення піти Гройсман заявив на брифінгу в понеділок, 20 травня. За його словами, заяву він подасть у середу, 22 травня, після чергового засідання уряду.

Заява Гройсмана Facebook Василя Рябчука

Раніше стало відомо про подальші плани Гроймана. На наступних виборах до парламенту він збирається брати участь зі своєю політсилою.

Володимир Гройсман 112 Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 травня Верховній Раді відбулася інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського.

Під час промови глава держави оголосив про розпуск Верховної Ради.

У парламенті вже заявили, що шоковані заявою президента Зеленського про розпуск і призначення дострокових виборів. Депутати мають намір оскаржити рішення глави України.

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