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/Політика

Гройсман іде у відставку: опубліковано документ

5.8тЧитати матеріал російською

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, який вирішив піти у відставку, вже написав відповідну заяву до Верховної Ради.

Документ оприлюднив у Facebook його прес-секретар Василь Рябчук. "Відповідно до частини 2 статті 115 Конституції України прошу прийняти мою відставку з посади прем'єр-міністра", – йдеться в заяві.

Відзначимо, про своє рішення піти Гройсман заявив на брифінгу в понеділок, 20 травня. За його словами, заяву він подасть у середу, 22 травня, після чергового засідання уряду.

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Заява Гройсмана

Заява Гройсмана

Facebook Василя Рябчука

Раніше стало відомо про подальші плани Гроймана. На наступних виборах до парламенту він збирається брати участь зі своєю політсилою.

Володимир Гройсман

Володимир Гройсман

112 Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
позачергові вибори в Раду
Особа
Володимир Гройсман
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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Решетников Александр
Решетников Александр
А пиздел "Не уйду!".. Практически ВСЕ педрилыны подельники только тем и занимались, что постоянно пиздели. И нашлось 25% лохов, которые им верили.
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