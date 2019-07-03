Гройсман і Тимошенко зійшлися у гострій дискусії: відео дебатів

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман і лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко влаштували бурхливу дискусію про економічний розвиток країни.

Суперечка між ними спалахнула під час дебатів на програмі "Свобода слова" телеканалу ICTV (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він почався із бліцпитань Гройсмана до Тимошенко про те, якого зростання економіки вдалося домогтися в Україні за її прем'єрства.

Гройсман і Тимошенко

Однак лідер "Батьківщини" нагадала голові уряду, що в цей період наша країна, як і решта світу, стала жертвою глобальної кризи.

"Я хочу нагадати вам, що моє прем'єрство припало на період, коли була економічна криза. Незважаючи на такі складні обставини, ми у 2007 році, половині 2008 року демонстрували найбільшу динаміку зростання. Тому зараз говорити про показники під час кризи недоцільно", — відповіла політик прем'єр-міністру.

Володимир Гройсман Скріншот відео

Після цього вони продовжили сперечатися про державний борг України. Гройсман запевняв, що його левова частка була сформована за його двох попередників. Однак Тимошенко заперечила йому, наголосивши, що в той час, коли вона очолювала Кабмін, він не зріс ні на копійку.

"У сьогоднішній структурі боргу немає ні копійки, позиченої нашим урядом. Це офіційні цифри МВФ. Ми залишили золотовалютні резерви і передали наступному уряду $32 млрд. Це після нищівної кризи", — сказала голова "Батьківщини".

Крім того, вона спробувала звинуватити Гройсмана у різкому падінні мінімальних зарплат і пенсій у валютному еквіваленті.

Зі свого боку прем'єр-міністр спростував її слова, пославшись на офіційні цифри.

Юлія Тимошенко Скріншот відео

"Мінімальна заробітна плата на 1 грудня 2016 року дорівнювала $53,5, сьогодні — $150. А я зроблю $300. Ви мене почули? Запишіть", — впевнено сказав Гройсман.

Також політики зійшлися в гострій сутичці, з'ясовуючи, хто винен у занадто високих цінах на газ і тарифах. Тимошенко висловила впевненість, що в цьому винна нинішня влада, а Гройсман — що колишні уряди України.

"Зараз вибір між новими підходами і старими. Все треба зробити в цьому новому парламенті, щоб старих підходів і старої політики не було. Тоді у нас будуть правильні рішення. І країна заживе нормальним якісним життям. І я над цим працюю щодня. І думаю щоранку!" — завершив гарячу дискусію прем'єр-міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що в Україні вже за два роки можна збільшити мінімальну зарплату вдвічі.

Зі свого боку Тимошенко звинуватила уряд у спробі скористатися передвиборчим безладом і вкрасти газотранспортну систему України.

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