Колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія посварилися в прямому ефірі, розмовляючи про дії влади в період пандемії коронавірусу COVID-19.

Це сталося на політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 24 квітня. Трансляція програми велася в мережі (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Арахамія і Гройсман посварилися в "Свободі слова" Колаж

Гройсман заявив, що в уряду нібито немає чіткого економічного плану виходу України з карантину.

Арахамія заперечив йому, пояснивши, що ослаблення заборон прописані відповідно до статистичних даних зі зростання захворюваності. Він додав, що раніше влада пішла на поступки деяким категоріям бізнесу, зокрема, намагалися відновити роботу ринків.

"Що ми отримали натомість? Отримали різкий сплеск кривої, тому що ніхто у нас не звик дотримуватися жодних правил. Ми хоч 10 законів завтра проголосуємо, на них післязавтра наплюють", – сказав глава фракції "Слуга народу".

Гройсман висловив думку, що потрібно було закривати окремі ринки, які "провинилися". Він також розкритикував введення температурного скринінгу на дорогах, заявивши, що це викликало величезні пробки. Політик також сказав, що кількість проведених тестів на COVID-19 в країні занадто мала.

"Коли країна вся опинилася, як раз через вашу реформу Супрун, вибачте на слові, коли епідеміологічна служба повністю ліквідована, коли санепідем лікаря в країні немає, коли кількість ШВЛ у сотні разів менша, ніж чеки, про що ви зараз говорите?" – виступив із критикою Арахамія.

"Ви розберіться в матеріальній частині ситуації зараз, а потім говоріть..." – відповів колишній прем'єр.

"Де пан [Віктор] Ляшко працював до цього, ви знаєте?" – запитав Гройсман. Арахамія відповів, що не знає. Його опонент сказав, що нинішній головний санітарний лікар був заступником директора Центру громадського здоров'я.

"Я згоден, дурні регуляції треба забирати... Але я не про це зараз, в сторону", – додав Гройсман, сказавши після цього, що поважає Арахамію. Той відповів йому так само.

Як писав OBOZREVATEL, Володимир Гройсман заявив, що владі України в ситуації пандемії необхідно скласти план для економіки на найближчі три роки. План виходу країни з карантину та кризи повинен охоплювати мінімум 18 місяців.