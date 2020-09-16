Гризлов звинуватив Україну у відмові від спільної інспекції на Донбасі

Повпред РФ в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Борис Гризлов заявив, що Україна нібито вдруге відмовилася від спільного інспектування.

Про це повідомив Інтерфакс. Гризлов зробив заяву 16 вересня після засідання контактної групи.

Повпред РФ також звинуватив Україну в невиконанні політичного блоку Мінських угод через постанову Верховної Ради про призначення місцевих виборів.

"Ми насилу добилися підписання додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню, але, на жаль, сьогодні Україна дезавуювала ці заходи. Київ знову відмовився від спільної інспекції", – сказав він.

Гризлов зазначив, що позиція України нібито підтверджує наявність порушень з її боку.

"Представники Донбасу підкреслюють, що відмова України від спільної інспекції означає відмову України від підписаних раніше додаткових заходів, від вже узгоджених рішень в рамках контролю режиму припинення вогню. Фактично, це вихід України з угоди від 22 липня 2020 року", – заявив Гризлов.

Як повідомляв OBOZREVATEL: