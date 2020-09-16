Гризлов звинуватив Україну у відмові від спільної інспекції на Донбасі
Повпред РФ в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Борис Гризлов заявив, що Україна нібито вдруге відмовилася від спільного інспектування.
Про це повідомив Інтерфакс. Гризлов зробив заяву 16 вересня після засідання контактної групи.
Повпред РФ також звинуватив Україну в невиконанні політичного блоку Мінських угод через постанову Верховної Ради про призначення місцевих виборів.
"Ми насилу добилися підписання додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню, але, на жаль, сьогодні Україна дезавуювала ці заходи. Київ знову відмовився від спільної інспекції", – сказав він.
Гризлов зазначив, що позиція України нібито підтверджує наявність порушень з її боку.
"Представники Донбасу підкреслюють, що відмова України від спільної інспекції означає відмову України від підписаних раніше додаткових заходів, від вже узгоджених рішень в рамках контролю режиму припинення вогню. Фактично, це вихід України з угоди від 22 липня 2020 року", – заявив Гризлов.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
9 вересня відбулося термінове засідання ТКГ, на якому українська сторона погодилася проінспектувати 10 вересня позицію біля н. п. Шуми під керівництвом ОБСЄ разом із представниками сторін конфлікту на Донбасі, зокрема з терористами "ДНР".
Після переговорів ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що скасував свій наказ про "знищення інженерних споруд Збройних сил України".
Зазначимо, що жодних порушень умов перемир'я з боку України на цій ділянці фронту не було. Цей факт підтвердила й ОБСЄ.
Втім, призначена спільна інспекція в районі села Шуми Донецької області 10 вересня не відбулася.
Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив про зрив Росією домовленостей про інспекцію та висування нових неприйнятних вимог.
Пізніше Офіс президента України офіційно заявив про зрив інспекції.
Натомість російсько-окупаційні війська відкрили прицільний вогонь зі стрілецької зброї по позиціях ЗСУ поблизу населеного пункту Шуми Донецької області.
Кравчук висловив сподівання, що інспектування позицій ЗСУ поблизу Шумів на Донбасі відбудеться за кілька днів.