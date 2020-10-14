Гризлов заявив, що РФ запропонувала Україні новий документ щодо Донбасу

Росія в Тристоронній контактній групі запропонувала підготувати нову "дорожню карту" щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

Глава російської делегації в ТКГ Борис Гризлов повідомив російським ЗМІ, що така ініціатива була озвучена під час онлайн-засідання в середу, 14 жовтня.

За його словами, в "Плані дій" нібито запропонували до наступного засідання 28 жовтня погодити послідовність кроків у політичній, економічній, гуманітарній сферах та сфері безпеки "відповідно до Мінських угод".

"Українська сторона навіть відмовилася цей план розглядати, запропонувавши працювати щодо модернізації Мінських угод, що рівноцінно відмові від їх виконання", – обурився Гризлов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Офісі президента розповіли, що в ході переговорів ТКГ 14 жовтня "обговорювалися пропозиції до плану дій щодо реалізації Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей". Однак про ініціативу російської сторони інформація не озвучувалася.