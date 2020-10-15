Гризлов заявив, що РФ запропонувала Україні новий документ щодо Донбасу
Глава російської делегації запропонував узгодити "План дій" до 28 жовтня
За його словами, українська сторона відмовилася розглядати пропозицію
Делегація України відзвітувала про переговори навколо реалізації Комплексу заходів щодо "Мінську"
Росія в Тристоронній контактній групі запропонувала підготувати нову "дорожню карту" щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.
Глава російської делегації в ТКГ Борис Гризлов повідомив російським ЗМІ, що така ініціатива була озвучена під час онлайн-засідання в середу, 14 жовтня.
За його словами, в "Плані дій" нібито запропонували до наступного засідання 28 жовтня погодити послідовність кроків у політичній, економічній, гуманітарній сферах та сфері безпеки "відповідно до Мінських угод".
"Українська сторона навіть відмовилася цей план розглядати, запропонувавши працювати щодо модернізації Мінських угод, що рівноцінно відмові від їх виконання", – обурився Гризлов.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Офісі президента розповіли, що в ході переговорів ТКГ 14 жовтня "обговорювалися пропозиції до плану дій щодо реалізації Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей". Однак про ініціативу російської сторони інформація не озвучувалася.