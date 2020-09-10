Гризлов розповів свою версію зриву інспекції в районі селища Шуми

Представник Росії в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Борис Гризлов вважає, що в зриві інспекції позицій ЗСУ в районі селища Шуми винна українська сторона.

У своїй заяві журналістам 10 вересня він звинуватив Київ у "порушенні домовленостей щодо білоруського режиму припинення вогню", передає ТАСС.

За його словами, Україна відмовилася допускати інспекцію саме на тій ділянці, де, як переконаний Гризлов, раніше було зафіксовано створення нових позицій ЗСУ.

"І створення нових позицій, і недопущення інспекції – це порушення домовленостей щодо білоруського режиму припинення вогню. Україна намагається прикрити минулі порушення новими порушеннями", – висловив він свою версію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, призначена спільна інспекція ЗСУ разом з представниками координатора від ОБСЄ в районі села Шуми Донецької області 10 вересня не відбудеться.

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив про зрив Росією домовленостей про інспекцію позицій ЗСУ. Пізніше Офіс президента України офіційно заявив про зрив інспекції.