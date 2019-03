Гриценко: я як президент не буду сприймати команд – не тільки Путіна

Один з лідерів президентських перегонів Анатолій Гриценко дав велике інтерв'ю на каналі KRYM. З розмови ви дізнаєтесь:

- Які перші кроки зробить президент Гриценко після перемоги в другому турі;

- Позитивні сигнали перших тижнів нового президентства;

- Яким чином він будуватиме стосунки зі старим парламентом та Кабміном;

- Для чого він подарує ножиці високопосадовцям;

- Що очікує Петра Порошенка та його найближче оточення у разі перемоги Гриценка;

- Дії нового президента у воєнній, правоохоронній, економічній сферах.

- Перенесемось у теплий, я сподіваюсь, ранок наприкінці квітня. Закінчився другий тур президентських виборів. Ви будете спати в ніч підведення підсумків?

- Скоріш за все буду в штабі або біля телевізора. Вся країна буде чекати результатів. Це доленосний вибір. Спати будемо потім.

- Тобто питання, яке починається зі слів "Ви прокинулись вранці після перемоги", позбавлено змісту, ви не плануєте спати?

- Головне - що робить, тому на цьому сконцентруємося.

- Обраний президент. Перші кроки.

- Тільки дізнався – подякую країні за довіру, команді – за виснажливу, напружену, небезпечну роботу, поцілую родину за те, що пройшли цей шлях поряд.

Дам команду швидко готувать все, що потрібно для інавгурації – максимально стисло, без помпи. Поставлю завдання тим людям, які підуть на ключові посади, щоб швидко оцінили ситуацію, пошлю сигнал зарубіжним партнерам про те, що країна буде прогнозованою і відповідальною, і все те, що домовлено, і те, що відповідає нашим інтересам, буде виконано. Там, де є питання, потім в робочому порядку переглянемо. Скласти графік, заслухати керівників розвідок, Генеральний штаб, оцінити стратегічний план застосування збройних сил. Зв’яжусь з прем’єр-міністром, головою Національного банку: платіжний баланс, стан фінансів, щоб не було ніяких варіантів обвалу, падіння гривні. Пошлю публічний сигнал міністру внутрішніх справ, щоб через кордон не втекли фігуранти крупних "мародерських" розслідувань. Так само дам сигнал, щоб там, де є якісь операції з державною власністю сумнівного характеру, негайно призупинили дію довіреностей – щоб "в мутной воде не поймали рыбку".

Анатолій Гриценко Прес-служба політика

Так само зв’яжусь зі спікером, щоб узгодить план законодавчих ініціатив: щоб позитивне рухалось далі, і я не ветував якісь пусті закони. Відповідно сплануємо ті пакетні рішення, які внесемо в парламент.

- Скількі є часу в нового президента для того, щоб або закріпити довіру до себе, або – втратити шанс на те, щоб змінити країну.

- На другий термін я не піду. Тобто – п’ять років, щоб виконати все, що записано в моїй програмі.

Позитивні сигнали почнуться з першого дня, і люди їх відчують. Вони не побачать серед кадрових призначень кумів, бізнес-партнерів. Вони побачать, що призначаються професіонали, які менше говорять, менше обіцяють, а скоріше звітують. Влада не буде істерить, генерувать скандали – від мене це не буде йти, від команди – так само.

Бізнес відчує з першого дня, що піраміда корупції зламана: догори не треба носить, мені не треба носить. Чіткий посил бізнесу, що той, хто працює за законом, сплачує податки тут, і не намагається впливати – особливо це стосується олігархату - на мої рішення, має перспективу – ніхто від мене не прийде і не скаже: обілетіть, обездоліть, переписати на родину. Це буде сказано публічно, щоб не з’явились "діти лейтенанта Шмідта".

Думаю, ще до другого туру, дехто уже буде тікать. Майно залишиться тут, того, хто вийшов за межі закону, знайдемо там – за межами.

- Сигнали – це добре, але ще є очікування виборців і бізнесу. Ви бачите простір для двох-трьох швидких перемог вже в перші тижні вашого президентства?

Простих рішень у складних ситуаціях не буває. Але тренд, напрям і розуміння – одразу. І люди одразу побачать зусилля по досягненню тих речей, які обіцялися.

Там, де це торкається відновлення справедливості, що турбує людей найбільше, вони швидко побачать, де опиняться кілька жирних котів, мародерів. Це не з метою якоїсь помсти – просто підняти планку справедливості, щоб потім всі працювали спокійно.

Я обіцяв скасувать строкову службу. Це президент спільно з урядом зроблять швидко. Я обіцяв, що на ключові посади будуть призначені правильні люди з правильною мораллю, - це буде одразу.

Навіть відсторонення мародера – або балаболки – генпрокурора дасть сигнал відразу по всій вертикалі.

Насправді навіть в тих структурах, які ненавидять, – і в судах, і в прокуратурі, і в СБУ є певний прошарок гідних, чесних людей. На них буде опора.

- Ваші головні досягнення на посаді міністра оборони?

- Ми одразу зупинили кардинальне скорочення армії, яке закладалось до нас - по 75-80 000 на рік. Переглянули всю систему бойової підготовки, припинили іграшки на мапі, коли умовний кордон проводили на межі Вінницької та Хмельницької областей, і неіснуючі бригади - "червоні" та "сині" - "воювали" між собою. Я сказав одразу: ці плани – викинуть, абсолютно реалістичні сценарії: тут Росія загострила Придністров’я, тут - Тузла. "А це ж чутливо…" А це не ваше завдання, ваше завдання - щоб оборона країни була забезпечена і був мир, а моє завдання – чи президента – це політично пояснити партнерам.

В 2006 році – вперше переглянули мобілізаційні плани. Командир бригади не знав, що він робить – якщо що. Ми затвердили стратегічний замисел застосування збройних сил, виписали сім базових сценаріїв, включно з агресією з боку Росії. І для всіх семи типових загрозливих ситуацій довели завдання до кожної бригади, полку. І це стало основою бойової підготовки.

Ми переглянули документ під назвою "Мобілізаційний план економіки". Це взагалі катастрофа була. Мені принесли такий (показує - ред) товстезний фоліант… Всі ці плани передбачали, що в мирний час підприємства тримають замороженими лінії виробництва, ресурси (броня, запчастини і так далі, і так далі). І коли я подивився на цей план, я там виявив – на чотири області покладається завдання, наприклад, швидко заготувати по 100 000 тон сіна. Я запитав начальника Генштабу: "В нас що, кавалерія тепер є?" Йому стало соромно, він забрав той план. З 50-х років ніхто нічого не переглядав – навіть не з совка, а ще зі сталінських часів!

Довелось всю ту кухню переламать і залишити тільки те, що насправді потрібно для забезпечення нинішнього бойового складу і прогнозів розвитку. Трималися лінії під виробництво навіть техніки, якої давно вже не було. А це – шалений тиск на економіку! Довелося розчистити всі ті Авгієві стайні, щоб рухатись далі.

Це змусило Генштаб і всі плануючі органи працювати вже не в масштабі фронтових операцій на півтори мільйони солдат, як під час Другої Світової, а робити наголос на реалістичну підготовку.

Останнє скажу – тому що це важливий соціальний фактор. За перші дев’ять місяців 2005 року ми надали 6537 квартир військовим та їх родинам. Для порівняння: зараз – в дев’ять разів менше. На фоні війни. Мені було важко в уряді переконувати, що треба армії виділять кошти і дбати про родини. "Мир, дружба, Росія - стратегічний партнер, навколо ніяких ворогів". Зараз Полтораку легше. Тим не менш, вони дають в дев’ять разів менше.

Армія відчула, що вона потрібна.

- А які помилки ви зробили як міністр?

- Крупних - жодної. Були кадрові рішення, які потім виявилися неправильними, але вони виправлялися негайно. Я не вагався.

Посадова особа такого рівня приймає не тільки "приємні" рішення – вручать відзнаки, подяки і так далі. Доводиться "рубать шашкою", коли бачиш, що хтось виходить за межу. Коли вийшов за межу заступник міністра, найближча посадова особа, - було звільнення за дві години. Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник, вийшов за межу – звільнення за дві години.

- Що означає "вийти за межу"? Корупція?

Корупція або абсолютно свідомі непродумані рішення. Я викликаю: "Я ставив такі-то рамки? Ставив. Ви їх зафіксували – зафіксували. Рішення всупереч прийнято? Вийшов за межу закону? Вийшов. Рапорт – і вилетів". І документи в прокуратуру.

Анатолій Гриценко Прес-служба політика

До речі, одне з моїх перших рішень – це купити і подарувати ножиці голові парламенту, і головам судів, і генпрокурору, і всім іншим, які повинні керувати незалежними інституціями, включно з Нацбанком.

Зараз є прямий зв’язок: президента – з генпрокурором, з НАБУ, з Ситником. Стоп. Або голова Конституційного суду. Так от, той урядовий зв’язок, "сотки" - "двохсотки" будуть вилучені. В тебе закон – твоя головна книжка, ти з нею працюй. Я не хочу, щоб суд став незалежним від хабарів, але залишився залежним від президентського чи від депутатського дзвінка.

- Я навіть не пам’ятаю, хто саме, але хтось дуже знаменитий, сказав, що бути гендиректором великої компанії дуже просто – ти просто наймаєш людей розумніших за себе. Зараз в вашому оточенні є люди, розумніші за вас?

- Мій базовий підхід – можна спиратися на того, хто чинить опір. Я боюсь такого "Yes, sir!" - готовність виконувати будь-який наказ, а потім, коли щось провалилося: "Та вибачте, це ж за вашим наказом". Я абсолютно не із страусячих, щоб ховать голову в пісок і шукать собі якесь солодке рішення. Ситуація може бути чорна, сіра, будь-яка, мені треба приймати рішення. І тому опиратися на сильних людей – це базовий принцип.

Там, де мені не вистачає знань в вузькій професійній сфері, коли я не бачу “вертольотно” якусь сферу, я готовий слухати і чути, і не тільки людей, які працюють в державній машині, а із зовнішнього оточення.

Але я розширю те, що ви сказали, бо людина, яка береться за перше крісло, повинна мати три складові.

Перша – це власне стратегічне бачення розвитку своєї сфери. Якщо ти його не маєш твої помічники тобі його не сформують. Максимум, що вони можуть, - прорахувать нюанси.

Друге – це люди. Right people in right positions. Це не означає, що всі мають бути нові. Швидко оцінив кадровий потенціал – хтось залишився, хтось по вертикалі догори-донизу, хтось по горизонталі, і де треба – свіжа кров, щоб реалізувалось саме твоє стратегічне бачення, а не чиєсь. Інакше буде саботаж.

І третє, а може найперше, - задать систему цінностей. "Что такоє хорошо и что такоє плохо". Щоб було зрозуміло: ось за це – зелений коридор догори. А за це – пішов по червоному коридору відповідальності. І витримать, починаючи з себе.

- І все ж таки. Є в вашому оточенні люди, яких ви вважаєте розумнішими за себе?

- Ну а як ні. Допустимо, Олександр Савченко, якого я пропоную на голову Нацбанку. Він знає в деталях банківську систему України, світові банки. Він був першим від України виконавчим директором ЄБРР. В мене немає такого досвіду.

Я по своєму бекграунду не маю досвіду управління операціями. А Іван Апаршин, якого я пропоную на пост міністра оборони, має. ВІн тому вчився, закінчив Академію, був в ставці в Кишиневі, коли вона ще існувала.

Я знаю, що таке розвідка, як поставить завдання, але деталі агентури і всього іншого – я тим не володію.

Я не мікроменеджер. Я ставлю стратегічне завдання, даю час і перевіряю результат. Я не буду дзвонить, смикать кожного дня, шугать підлеглих, щоб вони були в постійному стресі. "Стой там, иди сюда”.

А це означає, що я визнаю їх рівень професійності в цій сфері.

- До речі, де буде знаходитись Петро Порошенко після вашої інавгурації. Ви казали, що не дуже світле майбутнє його очікує.

- Це не я казав, це він собі так створив. Петро Олексійович вийшов за межу закону багато разів. І деякі виходи за межу закону я особисто показами в прокуратурі і потім в СБУ, коли прокуратура не реагувала, зафіксував. Тут немає нічого особистого.

Якщо судять того, хто вкрав якусь дрібницю, то очевидно не можна заплющувать очі там, де посадова особа повинна діяти в рамках закону і в спосіб, визначений законом. Якщо виходить за межу – треба відповідать. І мені, якби я вийшов, і вам, якби ви працювали на державній службі. Тому це не питання Порошенка.

Там порошенків таких багато. І я думаю, що судді визначать гідний термін – від 12-ти до 15-ти. По цим статтям. В роках. Це не я буду садити, буде суд визначать. Але це треба зробить, щоб провести червону лінію, і всі наступні президенти працювали в рамках.

Ось чому я внесу законопроект, який дозволить і мене, і всіх наступних відсторонить за простою процедурою, якщо хтось вийшов за одну межу.

В мене цього не буде, але якби було зафіксовано все те мародерство на крові солдат, то немає в моєму розумінні права президента залишатись президентом. Не можуть солдати по моральним принципам виконувать накази червивої людини, яка вбиває їх, заробляючи на крові. В таких випадках треба відстороняти негайно.

- Перші 100 днів – це боротьба за владу, тому що новий президент не матиме підтримки з боку Верховної Ради.

- А чому ви так вирішили?

- Розкажіть, як ви плануєте працювати з Верховною Радою, де в вас немає фракції, де є так звана коаліція, яка вірить в усе протилежне тому, що ви говорите і що пропонуєте.

- Нормально буду працювать.

Ніхто і ніколи не буде лежачим поліцейським, і не зупинить чесні, правильні, вкрай необхідні для країни рішучі зміни. Ми пройдемо шлях переконання, і він буде вдалим. Немає чорних і білих, в кожній людині є багато відтінків. І в тих самих міністрах нинішніх, так само як в попередніх – не всі були уродами, багато хто хотів робить свою справу, І парламент, навіть цей, може і зможе працювати, поки його не переоберуть, по-іншому. Коли президент приходить в парламент і починає грать в наперстки, заводить потоки на себе замість попередника, то парламент наїжачиться. Якщо президент приходить з нормальними чистими помислами, вносить пакети по очищенню, починаючи з себе, пропозиції, які працюють на країну, на кожну родину, на капіталізацію всіх, включно з бізнесменами, які в парламенті сидять… Якщо гарантує, що не буде забирати нічию власність, а буде створювати умови, щоб власність кожного була захищеною і рухалася в ціні догори, я хочу побачить, хто проголосує проти.

Те, що в 14-му році відбулося, показово в плані відповіді на ваше питання. Була системна більшість проянуковичівська, але коли депутати зрозуміли, яка ситуація в країні і та зграя пішла, парламент почав працювати в режимі годинника – не швейцарського, а твердого українського, без вихідних, і приймав необхідні закони буквально з колес. Включилася захисна реакція, тому що депутати усвідомлюють: якщо країні кранти, то й їм кранти.

- Дивіться. Коаліція зараз складається з Народного фронту і БПП…

- Та немає коаліції. Вона вся на глиняних ногах. Вона складається з ситуативних домовленостей кількох стейкхолдерів, які сидять поза парламентом і тримають свої інтереси. На розвиток держави ця коаліція абсолютно не працює.

- Як працювати новообраному президенту з де-факто коаліцією, якою керують люди з "тінь ового уряду"?

- Пане Володимире, ви повторюєте своє питання. Тобто ви говорите, що вони всі "кончені", що вони всі "чорні"…

- Я такого не кажу. Я кажу, що в них є інтереси…

- Інтереси в тій частині, де вони співпадають з інтересами країни, будуть реалізовані. Ті інтереси, які суперечать інтересам країни, будуть публічно показані і їх носії відійдуть вбік.

Коли ми працювали з бізнесом, я сказав: випишіть такий, як ви хочете, закон про лоббізм - я його внесу. Щоб було на світлі. Хтось розказує, що оця схема класна. Наприклад, РАБ-тарифи. Виходь публічно. Не через підтанцьовку – якісь там партії, якісь депутати щось там вносять. Вийди розкажи: я вважаю, це класно. Але поряд буде той чи інший, хто розкаже, що це не класно. Зважили інтереси – і вперед!

- Що будете робити з урядом? Будете пропонувати нового прем’єра?

- Заступив на посаду – подивився, яка ситуація, поспілкувався з членами уряду, з прем’єр-міністром, чи готові вони виконувать в перехідний період мою програму, яку підтримали люди. Готові? Будем працювать. Той, хто вийшов за межі закону, піде під відповідальність за законом. Я думаю, що такі люди ще до інавгурації опиняться далеко. Потім правоохоронні органи будуть їх розшукувать.

Я дам шанс. Починати одразу "Разрушим до основания, а затем" в умовах, коли країна чекає швидких змін – неправильно. Коли ми прийшли в Міноборони в 2005-му, ми не звільнили 1300 людей, які працювали в Міноборони. Звільнили двох, десять пішли самі, решта продовжила працювать. Багато людей зачекалися вже, скучили за нормальною постановкою задач, нормальною роботою.

- Словосполучення "Генеральна прокуратура" звучить дуже загрозливо, але зараз вона позбавлена серйозних інструментів для боротьби зі злочинн істю. Є ДБР, є НАБУ і насправді не дуже зрозуміло, що зараз може зробити новий генпрокурор для повернення країни до справедливості.

- Система правоохоронних органів змінена. Не завжди раціонально, але вона така, яка є. Будемо виправлять по ходу. Ті речі, які пов’язані з впливом на економіку, будуть обрізані. І це президент зробить на етапі призначення ключових людей і надання їм цільової установки.

Це здається, що Генеральна прокуратура втратила вплив. Є те, що перейшло – напевно правильно – до ДБР та інших структур, але той же керівник САП, слідство Нацполіції без санкції Генпрокуратури не можуть повноцінно працювати. І з мого боку буде максимальне сприяння тій новій антикорупційній інфраструктурі, яка створена. Завершуючи обов’язково антикорупційним судом. Тому що рибу ловлять, а посадок немає. І вже три роки пройшло, у людей розчарування. Треба, щоб це ефективно запрацювало.

Врешті решт буде задіяна незалежна гілка влади – преса. Причому не просто в режимі, щоб ви мали право публікувати те, що хочете. А щоб був обов’язок влади чути і реагувати. От вийшло розслідування bihus.info – і має бути результат. Чому я на цьому наголошую? Тому що те, що вийшло нещодавно на bihus.info, два роки тому вийшло в Дзеркалі тижня. Якби тоді була реакція влади, то і не було би того, що дівчина, яка зняла це все, за моїми даними, зараз виїхала за кордон, щоб вберегти своє життя.

- Я правильно розумію, що новий президент Гриценко планує без криз, без скандалів опанувати ситуацію, домовитись з парламентом і Кабміном, щоб вони працювали за вашим порядком денним?

- Так. Але щоб слово "домовитись" не набуло звучання "порешали-договорились". Домовлятися – в рамках цільової установки, закону і потреб країни. Де не вдасться домовитись в оцих базових рамках, людина буде відсторонена, а якщо треба – буде заарештована, щоб відповідати перед законом.

Я не буду нікого приховувать. Я не буду нікого лякать. Ті люди, які працювали в рамках, отримають можливість працювати і далі. Не буде масових відставок. І не буде домінувати один регіон. Вся Україна має бути представлена у владі.

В кого "рило в пуху", в тих перспективи немає точно. Я зараз прямо вам кажу, і нехай мене слухають. Якщо той, в кого немає перспектив, захоче зупинити рух країни, то в нього або в неї не вийде нічого. Ще ніхто не зупинив жодного президента - подивіться на нашу історію – ні в кадрових призначенях, ні в нормальних прагненнях. Навіть в 14-му році, коли було важко, коли пішла агресія, я з ними не спілкуюсь, але чув, що олігархи були готові доплатить. Підтримати армію і країну в складній ситуаціїї. А коли олігархату сказали – ні, це не туди, а ось сюди, вони наїжачились. І правильно зробили. Мені "сюди" не треба. На світло!

- Зовнішні умови. Ви ж напевно не думаєте, що Путін буде сидіти і радісно спостерігати за тим, як Україна стає нормальною країною.

- Не думаю. Я реаліст.

- Що буде робити Путін, щоб заважати?

- Чи будуть зовнішні умови сприятливі для роботи нової влади? Відповідь - ні. І не тільки через Путіна.

Попереду вибори в Європарламент. В мене є відчуття, що там буде більше популізму, більше екстремізму, буде більше тих, хто дослуховується до "Владимира Владимировича". Вони ж підгодовують системно – і країни, і фракції, і партії, і медіа, і аналітику. Тобто тримати санкційний і солідарний з Україною курс буде непросто.

Вибори в Штатах попереду. Там теж буде непросто. Ті змагання завжди привертають увагу всього світу.

І – фактор Путіна.

Але візьмемо нинішню владну команду, яка погрязла в гібридній обороні через свою власність, торгівлю на крові, Медведчуків, бізнесові інтереси і так далі. Плюс вона на гачках спецслужб, включно з російською, через свої офшорні й інші схеми. Вони слабкі. І коли слабка країна, коли імітація реформ і постійне слово – корупція, корупція, корупція, коли європейські посли, американський посол виходять і вже без будь-яких дипломатичних реверансів: "Зробіть прозорим державне оборонне замовлення". Або "Зніміть такого-то прокурора". Або "Зупиніть корупційну схему отаку-то". Це вже просто неприпустимо. І влада швиденько проводить РНБО і починає реагувать.

Я не буду, по-перше, сприймать будь-яких команд – не тільки Путіна, а так само західних, південних чи східних партнерів. Ми повинні для країни самі вирішувать. Ніхто не буде нам диктувать. А по-друге, сильна позиція всередині змусить наших партнерів прислухатися більше ніж до нинішньої влади.

- Поговоримо про реформи. Як запровадити зміни, які дозволять всім відчути, що ми дійсно почали жити по-новому. Судова система - ми розуміємо, в якому вона зараз стані і цей стан може бути зацементовано.

- Якщо не буде суду, не буде жодної реформи, не буде країни.

Судова реформа – я об’єктивна людина – зроблено чимало з точки зору стимулів: високі зарплати, процедури відбору, доброчесність і так далі. Треба додати покарання для тих суддів, які на основі телефонного права, чи хабаря прийняли неправосудне рішення, вбили ваш бізнес чи вашу долю. За це – пожиттєва в’язниця, без права амністії і помилування, з конфіскацією всього майна родини. В поєднанні зі стимулами це дасть можливість нормально працювать.

В судовій системі немає покарання. Судді безбашенно приймають будь-які рішення. Будуть приймать башенно.

- Справи розглядаються роками. Як з цим боротись?

- Є справи, які не повинні бути справами. Є фіктивні справи, які порушуються просто для того, щоб "обилетить". Є процедури, які придумані для затягування слідства, щоб можна було уникнути покарання – слідчі стоять у черзі по два місяці і так далі. Тут треба прийняти швидкі процедурні рішення.

Треба більш застосовувати прецедентне право, де очевидно, що справу не треба розглядать, тому що по ним вже є рішення вищого суду. Немає чого гратись в районному чи місцевому суді, якщо вже чітко дана відповідь по попереднім кейсам.

- Оборона – швидкі кроки.

- Перше. Ми поетапно скасуємо примусовий призов. Буде контрактна армія добровільна з гідною мотивацією, не тільки в грошах – від 1000 доларів і більше, а з соціальним пакетом і освітнім пакетом.

Друге. Резерв постійної готовності. Це високотехнологічні військові професії, люди, які отримали досвід і знання, але не хочуть служить в армії. Вони як правило живуть поряд з бригадами. Для них – добровільний контракт, підготовка бойова на своїй посаді, на своїй одиниці техніки - три-чотири тижні за гнучким графіком на рік. Схожа система – Національна гвардія США. І якщо сигнал тривоги – одразу сідай в бойову машину і вперед.

І третій компонент – система територіальної оборони. Принцип – схожий як в Фінляндії, Швеції, де в 10-12 разів збільшується чисельність миттєво із цивільних людей. В нас через фронт пройшло вже понад 300 000. Це люди, які хочуть бути цивільними, але захищатимуть свою домівку.

І тоді ніякий Путлер не пройде.

Плюс – очистить державне оборонне замовлення від Ленінських кузень, від всяких Пашинських, Розенблатів – від мародерськи-темного, і залучить все для солдата. Мені як офіцеру це зробити легко.

- Скільки коштуватиме оновлення Збройних сил?

- Ми будемо спиратися на економіку. Ми не можемо зараз забрати все, що потрібно було б для армії, і залишити країну без майбутнього – без науки, без освіти, без медицини. Просто щоб ви зрозуміли масштаб: утримання, наприклад, бригади в Штатах – це мільйярд доларів на рік. Ми такого не можем дозволить. Бюджет всього – чотири мільйярди, а бригад – понад 40. Тобто це буде поетапно.

- Президент відповідає за розвиток економіки?

- В очах людей президент відповідає навіть за зламаний ліфт. Люди чекають того, що імпульси згори підуть донизу, в тому числі в економіці.

Президент має вплив на економічні процеси. Коли голова Нацбанку дбає не просто про стабільну грошову одиницю, а й за стимули для виробництва, як та ж Федеральна резервна система, яка щомісяця публікує, скільки нових робочих місць створено. Коли немає банків-пилососів, куди гроші вклали і вони зникли, коли доступні кредити.

Правоохоронні органи і спецслужби, які замикаються на президенті, будуть позбавлені свого впливу на економіку.

Протидія корупції. Вичистить митницю, податкову, державні закупівлі, монополії – це, ми вже порахували, 400 млрд гривень, які зараз не доходять до бюджету. Це вплив на економіку? Далі ці гроші пішли на освіту, на державне замовлення, в тому числі оборонне, яке стимулює інновації, проривні технології.

Президент може не тільки ініціювать. Він може ветувать шкідливі речі. Я буду підписувати тільки ті закони, які забезпечені ресурсами. Ось чому один термін і ось чому плювать на рейтинги.

Доведеться приймати рішення, які не будуть зустрінуті з великою радістю. Це як хірург: він зробив операцію, дитина схлипує і пішла. Це вона потім зрозуміє, що хірург зберіг їй життя. Я готовий до того, що, можливо, слово "дякую" не скажуть, але точно треба все це розчистить, і в економіці насамперед, бо не буде економіки – не буде нічого.

- Які економічні реформи будуть в пріоритеті президента Гриценка?

- Перше: бізнес не буде платить корупційний податок. Тільки офіційні податки. І це вже дасть можливість розвиватися.

Друге. Держава буде ефективно використовувать інструменти стимулювання бізнесу, які в неї є: податки, кредити, державне замовлення, включаючи освітнє замовлення, роботу посольств, зорієнтовану на просування наших інтересів.

Третє – або перше, не знаю. На руках носить підприємця, який бере на себе сміливість створювати два, три, п’ять, десять, тисячу робочих місць. А це означає: рівні умови для всіх, без жодних монополій. Антимонопольний комітет буде сильніший за генпрокуратуру в руйнації олігархату і монополій.

Я забезпечу непорушність права власності. Як тільки це не буде під сумнівом ні в кого, ви побачите, скільки інвестицій прийдуть ззовні.

Економіка далі буде сама розвиватися, їй головне не заважать.

