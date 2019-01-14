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/Політика

Гриценко зробив заяву у зв'язку з обстрілом авто його соратників

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Кандидат у президенти України, лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко прокоментував обстріл авто двох працівників Центрального штабу — прес-секретаря Європейської партії України та головного редактора партійної газети.

На своїй сторінці у Facebook політик наголосив, що недоброзичливцям не вдасться залякати його та його команду.

"Десять пострілів із травмата і пробите колесо в авто дружини, обидва в нашому центральному штабі. Добре, що обійшлося без постраждалих, у цей час поруч і в самій машині нікого не було. Можна тільки здогадуватися, чиїх рук це справа", — написав кандидат у президенти.

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Автомобіль, який обстріляли невідомі

Автомобіль, який обстріляли невідомі

gp.org.ua

Автомобіль, який обстріляли невідомі

Автомобіль, який обстріляли невідомі

gp.org.ua

"Після постійних провокацій, організованих СБУ проти мене і команди в Слов'янську, Харкові, Дніпрі, Вінниці, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях... після звірячого побиття наших партійців в Одесі... Не залякаєте — і не зупините!" — підсумував він.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Прес-служба

Нагадаємо, невідомі обстріляли авто в ніч із 13 на 14 січня. За фактом злочину викликали поліцію.

Постраждалі пов'язують напад з їхньою роботою у виборчому штабі Гриценка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 січня на З'їзді Європейської партії України було ухвалено рішення підтримати на президентських виборах Гриценка як єдиного кандидата від об'єднаної демократичної опозиції.

Нагадаємо, що 28 листопада 2018 року в Одесі було скоєно бандитський напад на кандидата в президенти Гриценка під час його робочої поїздки в регіон. Під час бійки, влаштованої тітушками, постраждали три члени партії "Громадянська позиція".

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Особа
Анатолій Гриценко
Місце
Україна
Тег
Громадянська позиція
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Немного статистики. С 1927 по 1999 год в СССР и РФ (с 1991 года) было совершено 90 терактов, за 72 года. С 1999 по 2017 год (включая теракт в Питере) на территории РФ было совершено 134 теракта, за 18 лет... Угадайте, почему с 1999 года? )))
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