Гриценко знявся в ролику із "Зеленським" та "Путіним"

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко знявся в передвиборчому ролику разом з людьми, які схожі на президента України Володимира Зеленського і главу Кремля Володимира Путіна.

Відео було опубліковано на офіційній сторінці політика в Facebook.

"У нас немає права на помилку. Час компетентних і відповідальних рішень. Разом – переможемо!" – йдеться в повідомленні.

На відео показано, як люди схожі на Путіна і Зеленського грають в шахи. У вирішальний момент до "Зеленського" підходить Гриценко, в результаті чого "Путін" програє.

"У нас немає права на помилку. Кожен хід може стати останнім. Ми повинні об'єднатися, повинні прийняти правильне рішення, повинні перемогти!" – звучить текст в ролику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Анатолій Гриценко закликав українського президента "показати зуби" ПАРЄ у зв'язку з ситуацією навколо Росії.

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