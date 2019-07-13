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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Гриценко зняв новий ролик з шахами

2.5т Читати матеріал російською

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко в своєму новому передвиборчому ролику заявив про те, що політсила не дозволить нікому грати України.

"Світова політика – це як шахи. Або ти гравець, або грають тобою." Громадянська позиція "не дозволить Україні грати. Нікому!", – сказав Гриценко.

Політик звернувся до виборців: "Довіряєш – голосуй! Номер 12!".

Як повідомляв OBOZREVATEL лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко знявся в передвиборчому ролику разом з людьми, які схожі на президента України Володимира Зеленського і главу Кремля Володимира Путіна.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Анатолій Гриценко
Місце
Україна
Тег
Громадянська позиція
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Serov Oleg
Serov Oleg
неуж,этот маразматик все надеется пройти в раду?совсем кукушка съехала..
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Макаренко Степан
Макаренко Степан
Serov Oleg, Пройдет, я с женой проголосую
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