ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Гриценко заявив про похід на вибори з "Громадянською позицією"

414Читати матеріал російською

Партія Анатолія Гриценка "Громадянська позиція" буде висуватися на позачергових виборах до Верховної Ради України, які мають відбутися 21 липня.

Про це лідер політичної сили написав на своїй сторінці у Facebook, відзначивши, що має намір працювати для кардинальних змін в державі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Facebook Анатолія Гриценка

"Команда "Громадянська позиція" йде на ці вибори! У важкий час ми не маємо права стояти осторонь. Країні потрібні рішучі зміни, потрібен успіх. Для нашої команди посади – це робота, компетентна і чесна. Чи готові включитися з першого дня ухвалювати рішення і відповідати за результат!" – запевнив Гриценко.

Новини
Гриценко: мета української дипломатії – союзницькі відносини з США і Великобританією

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гриценко говорив, що що "Громадянська позиція" об'єднається з партіями "Народний Контроль" (лідер – Дмитро Добродомов), "Рідна Країна" (Микола Томенко) і "Європейська партія України" (Микола Катеринчук).

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Анатолій Гриценко
Місце
Україна
Тег
Громадянська позиція
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
2
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Архипова Анна
Архипова Анна
Огрoмное cпасибо всем тeм, ктo показaл мне чyдо-caйт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁ub6kut6 Пpoсто пpoйдя пpoстой опpоc получилa почти полугодoвую зaрплатy)) Пoльзyйтeсь, покa eщe eсть вoзмoжнocть=)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки