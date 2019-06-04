Гриценко заявив про похід на вибори з "Громадянською позицією"

Партія Анатолія Гриценка "Громадянська позиція" буде висуватися на позачергових виборах до Верховної Ради України, які мають відбутися 21 липня.

Про це лідер політичної сили написав на своїй сторінці у Facebook, відзначивши, що має намір працювати для кардинальних змін в державі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Анатолій Гриценко Facebook Анатолія Гриценка

"Команда "Громадянська позиція" йде на ці вибори! У важкий час ми не маємо права стояти осторонь. Країні потрібні рішучі зміни, потрібен успіх. Для нашої команди посади – це робота, компетентна і чесна. Чи готові включитися з першого дня ухвалювати рішення і відповідати за результат!" – запевнив Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гриценко говорив, що що "Громадянська позиція" об'єднається з партіями "Народний Контроль" (лідер – Дмитро Добродомов), "Рідна Країна" (Микола Томенко) і "Європейська партія України" (Микола Катеринчук).

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