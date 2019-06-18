Гриценко запропонував скасувати примусовий призов та відкрити оборонне держзамовлення

Сильна армія має бути збудована на трьох принципах: скасування примусового призову, резерв постійної готовності та розгалужена система територіальної оборони.

Про це заявив лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко в ефірі ток-шоу "Зворотний відлік" на телеканалі "UA: Перший". "Окрім сильної армії, нам потрібно розвивати нашу дипломатію. "Громадянська позиція" вважає пріоритетом встановлення союзницьких стосунків із США та Великою Британією. Стратегічним має залишитися вступ до НАТО та Євросоюзу. Жодних компромісів у цьому питанні", – зазначив Гриценко.

Прес-служба "Громадянської позиції"

Він наголосив, що державне оборонне замовлення повинно бути розкритим, окрім п’яти відсотків, які справді є таємними.

"Оборонна промисловість має стати драйвером науки та військових технологій. Оборонну сферу потрібно очистити від корупції. Усі "свинарчуки" мають сісти. І сісти пожиттєво. Це наша тверда позиція", – констатував Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко висловився проти депутатської недоторканості, оскільки у такий спосіб злочинці ховаються від відповідальності.

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