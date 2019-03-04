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Гриценко запропонував розсекретити державне оборонне замовлення

6.4тЧитати матеріал російською

Щоб у майбутньому виключити корупцію в "Укроборонпромі", необхідно розсекретити державне оборонне замовлення і позбавити концерн функцій формування політики.

Про це у програмі "Факти тижня" сказав кандидат у президенти Анатолій Гриценко. "Треба розсекретити державне оборонне замовлення, щоб усі бачили, скільки і за якою ціною купується. Не треба боятися, що це таємниця. Там таємниці максимум 5%, де нові розробки. Це закривають не від Путіна, не від агресора, а від людей, щоб завищити ціни", — впевнений Гриценко.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Прес-служба Анатолія Гриценка

Він додав, що розсекретити державне оборонне замовлення необхідно, незважаючи на те, що зараз "Укроборонпром" є структурою поза Міністерством оборони. Крім цього, за словами Гриценка, концерн, який за законом працює на бізнес і займається торгівлею, треба позбавити функцій формування політики і передати ці функції державному органу.

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"Зараз цього немає, жодне міністерство зараз не керує оборонно-промисловим комплексом. Немає державної комісії з оборонно-промислового комплексу", — зазначив кандидат у президенти.

На думку Гриценка, тільки системні зміни в поєднанні з правоохоронним посиленням "дадуть можливість спати спокійно і не торгувати на крові".

Як повідомляв OBOZREVATEL, зняття мером Львова Андрієм Садовим своєї кандидатури на виборах президента України на користь Гриценка збільшує шанси останнього вийти до другого туру.

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Особа
Анатолій Гриценко
Тег
Громадянська позиція
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
На какие только подлости не готов честный Гриценко.
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1
Якібчук Руслан
Якібчук Руслан
Volovik Oleg, виглядає на те,що у гонці за булавою деякі "члени" предвиборної гонки взагалі втратили будь який глузд....а ще військова людина,сором! Згоден з тобою....
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
И этот человек хочет стать президентом Украины ? Как будто военный человек , ещё и в США Вест - Пойнт заканчивал , а несёт такую глупость , это только в 1917 году большевики открытую дипломатию предлагали , или в драке за пост президента можно и Родину продать .
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