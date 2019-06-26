Гриценко запропонував обмежити витрати на передвиборчу рекламу до $100 тисяч

Ліміт витрат на виборчу кампанію дозволить молодим та справжнім партіям мати змогу конкурувати з олігархічними політичними проектами.

Він має становити $100 тисяч. Про це заявив лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко під час зустрічі з представниками спостережної місії ОБСЄ в Україні, повідомляється у Facebook політсили.

Анатолій Гриценко і місія ОБСЄ Facebook "Громадянської позиції"

Представники місії, на чолі з Послом Альбертом Йонасом, розповіли про свої завдання, що стосуються спостереження за прозорістю та демократичністю виборчого процесу. Також сторони обговорили порушення під час президентської виборчої кампанії та можливості їхнього попередження у майбутньому.

Анатолій Гриценко і місія ОБСЄ Facebook "Громадянської позиції"

"Олігархи витрачають на вибори десятки мільйонів доларів. Медійний та фінансовий ресурс, який вони витрачають на свої політичні проекти, неспівставний з можливостями справжніх партій. Тому необхідно обмежити витрати на рекламу під час кампанії. 100 тисяч доларів достатньо, аби всі партії були у рівних можливостях. Також потрібно знизити прохідний бар'єр у Раду до трьох відсотків. Це дозволить молодим партіям потрапити до парламенту", – пояснив Гриценко.

Анатолій Гриценко і місія ОБСЄ Facebook "Громадянської позиції"

Команда "Громадянської позиції" та представники місії ОБСЄ домовилися про співпрацю під час виборчої кампанії до Верховної Ради.

Анатолій Гриценко і місія ОБСЄ Facebook "Громадянської позиції"

Додамо, що необхідні поправки щодо зниження прохідного бар'єра до парламенту та обмеження витрат на виборчу кампанію подані до проекту Виборчого кодексу представниками команди "Громадянської позиції".

Анатолій Гриценко і місія ОБСЄ Facebook "Громадянської позиції"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко закликав президента України Володимира Зеленського виключити можливість впливу на чиновників і суддів.

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