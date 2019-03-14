Гриценко: закон про мови необхідний

Верховна Рада повинна якнайшвидше ухвалити закон про мови, а народні депутати не можуть затягувати це питання.

Про це у ефірі одного з телеканалів сказав Анатолій Гриценко. "Треба, щоб був закон, який чітко визначає статус державної мови, умови її застосування. Закон про мови має бути. Він буде ухвалений", — наголосив Гриценко.

Анатолій Гриценко Прес-служба "Громадянської позиції"

Він вважає, що той факт, що до законопроекту дали дві тисячі поправок, означає, що у парламенті більше тих депутатів, які не бажають приймати закон.

"Це просто затягування. Люди повинні знати, що після того, як Конституційний суд скасував закон про мови Ківалова, то зараз не діє жодний. Цей сектор нашого життя нічим не врегульований. Це неправильно", — сказав кандидат у президенти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бізнесмени позитивно оцінили економічну програму Гриценка "Країна рівних можливостей" як таку, що практично повністю відповідає топ-10 пріоритетам Української ради бізнесу.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!