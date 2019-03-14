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Гриценко: закон про мови необхідний

1.1тЧитати матеріал російською

Верховна Рада повинна якнайшвидше ухвалити закон про мови, а народні депутати не можуть затягувати це питання.

Про це у ефірі одного з телеканалів сказав Анатолій Гриценко. "Треба, щоб був закон, який чітко визначає статус державної мови, умови її застосування. Закон про мови має бути. Він буде ухвалений", — наголосив Гриценко.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Прес-служба "Громадянської позиції"

Він вважає, що той факт, що до законопроекту дали дві тисячі поправок, означає, що у парламенті більше тих депутатів, які не бажають приймати закон.

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"Це просто затягування. Люди повинні знати, що після того, як Конституційний суд скасував закон про мови Ківалова, то зараз не діє жодний. Цей сектор нашого життя нічим не врегульований. Це неправильно", — сказав кандидат у президенти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бізнесмени позитивно оцінили економічну програму Гриценка "Країна рівних можливостей" як таку, що практично повністю відповідає топ-10 пріоритетам Української ради бізнесу.

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Особа
Анатолій Гриценко
Тег
Громадянська позиція
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
закон-один украинский точка! Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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