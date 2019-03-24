Гриценко закликав Зеленського до дебатів

Кандидат в президенти України Анатолій Гриценко публічно закликав іншого кандидата Володимира Зеленського взяти участь в дебатах.

Про це лідер "Громадянської позиції" написав на своїй сторінці у Facebook. "Я публічно закликаю Володимира Зеленського вийти зі мною на прямі дебати, і не самого, а зі своєю п'ятіркою і поговорити про ключові проблеми, які хвилюють людей", — наголосив Гриценко.

Анатолій Гриценко

Він підкреслив, що готовий провести дебати з Володимиром Зеленським в прямому ефірі на будь-якому телеканалі з будь-якими ведучими.

"Я не знаю, хто переможе на цих дебатах, але люди повинні почути відповіді, а не купувати кота в мішку", — вважає Анатолій Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL Анатолій Гриценко представив мера Львова Андрія Садового своїм прем’єр-міністром під час Маршу єдності заради порядку у Львові.

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