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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Гриценко закликав Зеленського до дебатів

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Кандидат в президенти України Анатолій Гриценко публічно закликав іншого кандидата Володимира Зеленського взяти участь в дебатах.

Про це лідер "Громадянської позиції" написав на своїй сторінці у Facebook. "Я публічно закликаю Володимира Зеленського вийти зі мною на прямі дебати, і не самого, а зі своєю п'ятіркою і поговорити про ключові проблеми, які хвилюють людей", — наголосив Гриценко.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Він підкреслив, що готовий провести дебати з Володимиром Зеленським в прямому ефірі на будь-якому телеканалі з будь-якими ведучими.

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"Я не знаю, хто переможе на цих дебатах, але люди повинні почути відповіді, а не купувати кота в мішку", — вважає Анатолій Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL Анатолій Гриценко представив мера Львова Андрія Садового своїм прем’єр-міністром під час Маршу єдності заради порядку у Львові.

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Особи
Анатолій ГриценкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Севченко Николай
Севченко Николай
Нашел, кого вызвать на дебаты. Он всеми силами пытается избежать долгих прямых эфиров или неконтроллируемые видеозаписи. Без суфлера он похож на комика ещё больше, хоть он этого и не планирует в тот момент.
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