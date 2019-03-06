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Гриценко: я запрошую на дебати всіх кандидатів, які не будуть ховатись

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Для того, щоб українці прийшли на дільниці з чітким розумінням свого вибору, ключові кандидати повинні взяти участь у відкритих дебатах.

Про це на прес-конференції у Рівному сказав Анатолій Гриценко, повідомляє прес-служба політика. "Люди повинні відчути на цих дебатах три речі: перше – чи розуміє майбутній президент проблеми, якими вони живуть. Друге – чи пропонує майбутній президент переконливі шляхи їх вирішення. Третє – чи має він команду, яка буде це робити. І хто входить в цю команду", – сказав Гриценко.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Прес-служба Анатолія Гриценка

Він підкреслив, що наразі виборча кампанія є віртуальною, а 42 кандидати – це катастрофа для виборця. Саме тому Гриценко закликає вийти до людей та "повернутись на землю з цього віртуального світу".

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"Я підтверджую готовність вийти на прямі дебати з Петром Порошенком, Юлією Тимошенко, Володимиром Зеленським, з Юрієм Бойком, з яким маю принципово різні позиції з багатьох питань, але люди повинні це побачити. Хто готовий не ховатись за охороною, то я запрошую", – наголосив Гриценко.

За його словами, дискусія повинна бути професійною, з гострими питаннями, щоб після неї люди вийшли з чітким розумінням свого вибору.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер "Громадянської позиції" Гриценко назвав кандидатів у президенти, з якими веде переговори щодо об'єднання зусиль на майбутніх виборах.

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Особа
Анатолій Гриценко
Тег
Громадянська позиція
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Казначеєва Людмила
Казначеєва Людмила
Про що дебатувать, коли одне бла-бла. Безкінечне: - я б і те, я б і се...А чому за всі роки - нічого. Скучно, на це навіть коментарі не пишуть люди. Краще патріотично допомагайте Порошенко розбудовувать і захищать країну. Бо з-за вас ще карикатурний Зе, або Ю проскочать... Шануймось!
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Поговорить хочет??)))))
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