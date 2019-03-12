Гриценко: я вимагаю відставки голови СБУ

Кандидат в президенти України Анатолій Гриценко заявив, що рішення Служби безпеки України про оголошення 13-14 березня в Маріуполі найвищого рівня терористичної загрози є незаконним. У зв’язку з цим кандидат у президенти вимагає відставки Василя Грицака.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. "Я їм не вірю – вимагаю відставки голови СБУ!" – підкреслив політик.

Він розповів, що змушений був скасувати сплановану і вже анонсовану на 13 березня зустріч з маріупольцями через те, що СБУ оголосила на цей і наступний дні найвищий "червоний" рівень терористичної загрози та ввела в дію відповідні обмеження.

Анатолій Гриценко Прес-служба політика

"Закон, на який СБУ посилається у своєму повідомленні, дає абсолютно чітке визначення: "червоний", найвищий, реальний, рівень терористичної загрози вводиться "у разі вчинення терористичного акту". Не в очікуванні - у разі вчинення, так і тільки так вимагає Закон!" – наголошує Гриценко.

Кандидат у президенти додає при цьому, що жодного повідомлення про вчинення теракту в Маріуполі не було, а у випадку дійсної загрози СБУ повинна вводити "червоний" рівень негайно, а не відкладати на декілька днів.

"СБУ дає терористам цілих дві доби, щоб замести сліди? При цій мародерській владі й постійних провокаціях СБУ ще з липня – я вже нічому не здивуюся. Тому не вірю. Тому й вимагаю відставки голови СБУ!" – підкреслив Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко назвав Давида Сакварелідзе своїм кандидатом на посаду Генерального прокурора України.

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