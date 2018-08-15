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Гриценко виступив проти призначення іноземців на посади міністрів

1.5тЧитати новину російською

В Україні достатньо людей "з мізками і мораллю", які зможуть очолити міністерства; громадян інших держав в українському уряді не має бути.

Таку заяву 14 серпня в ефірі програми "Hot Guest" на телеканалі ТРК ОНТ зробив лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко.

"Я вам зразу скажу: це не будуть іноземці. Це принципова позиція. Жодного міністра-іноземця не буде. Радники – будь ласка. А люди, які приймають державні рішення – це будуть громадяни України", - наголосив політик, відповідаючи на запитання про формування нового Кабміну.

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"Не знаю, скільки нас залишилось. Може, мільйонів 35. Чи ми не знайдемо 100 людей з мізками, з мораллю? Знайдемо, і є такі. Їм треба створити умови", - заявив Гриценко.

У цьому контексті він нагадав, що у 2005 році прийшов у структуру Міністерства оборони України, коли та була "махіною", "в якій було 300 підприємств і 285 тисяч особового складу". "Прийшла наша команда. Увага! 5 осіб", - сказав він.

Політик також розповів про те, що не проводив "масових чисток". "Так, звільнилося 12 керівників департаментів, 10 пішли самі, зрозуміли – корито закінчилося. Двох звільнив я, коли побачив нечесні дії. І повірте – всі стали у стрій".

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Як переконаний Гриценко, у високих кабінетах мають перебувати "люди з мораллю", у яких "немає мотивації красти". Він навів приклад Маргарет Тетчер, Шарля де Голля, Франкліна Рузвельта, Вацлава Гавела та інших. Вони "провели свої країни через дуже складні періоди", їхні дії не одразу були оцінені, але пізніше вони заслужили справжнє народне визнання.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Анатолій Гриценко висловив думку про те, як потрібно реформувати владу на місцях.

Читайте всі новини по темі "Вибори президента України 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Вибори президента України 2019
Особа
Анатолій Гриценко
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Dmitrovich Dmitro
Dmitrovich Dmitro
Чтобы избежать круговой поруки, нужны люди со стороны, наемные работники с репутацией. Больше 20-ти лет в Украине роководили граждане Укрианы и какой результат? Все друг-друга знают и каждый просит по-братски прикрыть.
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Dmitrovich Dmitro
Dmitrovich Dmitro
Так и сейчас перед вступлением в должность, иностранец сначала получает гражданство. И он уже гражданин Украины. Святой Анатолий видимо жутко умный, что сразу найдет местных людей жутко честных, которые будут принимать правильные решения на благо страны.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
да на кой этот клоун с его мнением, в Украине согласно ст. 5 Конституции власть народ Украины, пусть он лучше обоснованно скажет что народу необходимо и почему это так, а не себя выпячивает, а то был бы он умным не в президенты бы лез, а делом бы полезным отличился
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