Гриценко випереджає Порошенка у президентському рейтингу

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко обійшов чинного президента Петра Порошенка у президентському рейтингу.

Про це свідчать дані соцопитування, проведеного центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень імені О. Яременка.

За Анатолія Гриценка свої голоси віддали 8,1% опитаних. Це 11,2% з тих, хто вже визначився, за кого голосуватиме.

За Порошенка готові проголосувати лише 7,7% опитаних. Це 10,7% з тих, хто визначився з кандидатом.

Слідом в рейтингу розташувалися лідер Радикальної партії Олег Ляшко — 6%, народний депутат Євген Мураєв — 3,9%, мер Львова Андрій Садовий — 3,4%, Святослав Вакарчук — 3,3%, народний депутат Олександр Шевченко — 3% і народний депутат Олександр Вілкул — 1,4%.

Крім того, згідно з даними опитування, 77,8% українців готові прийти на виборчі дільниці у березні, 17,8% вважають, що точно не будуть голосувати, а 4,9% не визначилися або утрималися від відповіді.

Дослідження проводилося з 16 по 22 грудня 2018 року по всій території України за винятком тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей та АР Крим. Похибка не перевищує 2,2%.

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