Гриценко відповів анекдотом на чутки про перенесення виборів президента

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко розповів анекдот, реагуючи на дискусію з приводу можливого перенесення дати виборів президента України.

Як написав у себе в Facebook Гриценко, в мережі розгорнулася дискусія з приводу того, що чергові президентські вибори можуть перенести з 31 березня 2019 року на 9 червня 2019 року. За допомогою Конституційного Суду.

З цієї нагоди Гриценко розповів анекдот:

Американця, француза і українця вивели в поле і дозволили відміряти стільки землі, скільки їм треба.

Американець пройшов годину - вбив кілка на пшеницю, другу годину - на кукурудзу, ще годину - на тютюн, позначив межу і зупинився.

Француз пройшов дві години - на пасовисько для корів/молока, дві години - для овець/сиру, ще дві години - для виноградників і зупинився.

Українець біг як тільки міг три доби - на жито, на картоплю, на кабаки, на цибулю... вже падаючи, з останніх сил, зірвав з голови шапку й жбурнув куди тільки міг докинути: "А це ще на огірки!"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в президентських соцопитуваннях першими йдуть лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко та лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко.