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Гриценко: в оборонному комплексі треба започаткувати системні базові проекти 

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Для масштабного розвитку оборонного комплексу в Україні треба започаткувати декілька системних базових проектів на десятиріччя вперед та розсекретити державне оборонне замовлення.

Про це в програмі "Право на владу" сказав кандидат у президенти Анатолій Гриценко. "Важливо, щоб державне оборонне замовлення було розсекречене. Щоб воно з інструменту мародерства стало інструментом розвитку. Тоді через "Укроборонпром", через потужні приватні підприємства ми повинні започаткувати кілька системних базових проектів на десятиріччя вперед", – вважає Гриценко.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Прес-служба "Громадянської позиції"

Він наголосив, що ці проекти повинні бути започатковані в першу чергу в ракетобудуванні та військовому суднобудуванні.

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"Сучасний ракетний комплекс дасть захист від будь-якого ворога. Також потрібна заміна застарілих систем залпового вогню. Військове суднобудування: треба розробити базовий корабель. Наприклад, коли ми були у Міноборони, розробляли "Корвет". Треба підняти військову суднобудівну галузь", – розповів Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко заявив, що замішані у корупційному скандалі з "Укроборонпромом" мають отримати вищу міру покарання — довічне позбавлення волі з конфіскацією майна і без права на амністію.

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Особа
Анатолій Гриценко
Тег
Громадянська позиція
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Фомина Катя
Фомина Катя
Як же надоїв цей Гриценко з своїми рекомендаціями та обіцянками,давно вже зрозуміло чий він "ставленик"
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Мосин Клим
Мосин Клим
все помнят как при министре обороны Гриценко 'развивался' этот комплекс.
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