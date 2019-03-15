Гриценко: в оборонному комплексі треба започаткувати системні базові проекти 

Для масштабного розвитку оборонного комплексу в Україні треба започаткувати декілька системних базових проектів на десятиріччя вперед та розсекретити державне оборонне замовлення.

Про це в програмі "Право на владу" сказав кандидат у президенти Анатолій Гриценко. "Важливо, щоб державне оборонне замовлення було розсекречене. Щоб воно з інструменту мародерства стало інструментом розвитку. Тоді через "Укроборонпром", через потужні приватні підприємства ми повинні започаткувати кілька системних базових проектів на десятиріччя вперед", – вважає Гриценко.

Анатолій Гриценко Прес-служба "Громадянської позиції"

Він наголосив, що ці проекти повинні бути започатковані в першу чергу в ракетобудуванні та військовому суднобудуванні.

"Сучасний ракетний комплекс дасть захист від будь-якого ворога. Також потрібна заміна застарілих систем залпового вогню. Військове суднобудування: треба розробити базовий корабель. Наприклад, коли ми були у Міноборони, розробляли "Корвет". Треба підняти військову суднобудівну галузь", – розповів Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко заявив, що замішані у корупційному скандалі з "Укроборонпромом" мають отримати вищу міру покарання — довічне позбавлення волі з конфіскацією майна і без права на амністію.

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