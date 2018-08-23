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Гриценко спростував фейк про зустріч із Порошенком

1.3тЧитати новину російською

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко спростував фейкову новину про те, що він нібито в ніч з 21 на 22 серпня провів зустріч із президентом Петром Порошенком.

Гриценко опублікував спростування на своїй сторінці у Facebook, реагуючи на публікацію одного з українських сайтів.

"Всі знають - я цю ніч провів у готелі в Запоріжжі. Переконалися, що фейк? Переконалися, що немає сенсу витрачати час на спростування нісенітниць? Гарного всім вечора!" - написав політик.

21-22 серпня Гриценко побував у Дніпрі та Запоріжжі, де провів низку заходів, зокрема прес-конференції та телеефіри.

Як повідомляв OBOZREVATEL, це далеко не перший фейк про Гриценка, який з'являється цього літа на адресу політика.

Навесні 2018 року Гриценко повідомив, що отримав від генерала Служби безпеки України Віктора Трепака повідомлення про підготовку проти лідера "Громадянської позиції" спецоперації. З даних Трепака випливає, що конкуренти занепокоїлася високим рейтингом Гриценка напередодні президентських перегонів і його низьким антирейтингом та зібралися запустити хвилю чорного піару.

Особа
Анатолій Гриценко
Місце
Україна
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