Гриценко: спочатку європейська тривалість життя, а потім підвищення пенсійного віку

Підвищення пенсійного віку в Україні можливе лише після того, як збільшиться тривалість життя громадян і вони матимуть гідну медицину та гідну пенсію.

Про це у програмі "Свобода слова" сказав кандидат у президенти Анатолій Гриценко. "Жодних розмов – це треба зупинити негайно – про підвищення пенсійного віку – оті всі урядові та парламентські рішення. Спочатку європейська тривалість життя, гідна медицина, гідна пенсія, а потім поговоримо. По-іншому не буде. Людина – це головне", – наголосив Гриценко.

Анатолій Гриценко Прес-служба "Громадянської позиції"

Він підкреслив, що філософія нової влади повинна бути зорієнтована на тривалість і якість життя людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко розповів, що завадило Україні стати членом НАТО у 2015 році і пояснив критерії відбору до Альянсу.

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